vaximilian / DepositPhotos Дания сообщила о скором суде над гражданином России, обвиняемом в шпионаже

vaximilian / DepositPhotos

Прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже гражданину России, которого заподозрили в возможной передаче данных о технологиях, используемых в энергетике. Как сообщается на сайте прокуратуры, обвинение предъявлено по ст. 108 Уголовного кодекса Дании, которая предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Россиянин находится под стражей с июля 2020 года. Его имя не называется. Аресту предшествовало расследование, проведенное полицией. Датская прокуратура собирается требовать для россиянина тюремного заключения и депортации. Процесс пройдет в закрытом режиме: газета Jyllands-Posten отмечает, что это необычно, поскольку производство по уголовным делам в Дании, как правило, открыто для общественности.

В датском посольстве России арест и обвинение россиянина назвали ошибкой. "Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела", - сообщили в дипмиссии, выразив надежду на оправдательный вердикт суда и освобождение задержанного (цитата по РБК.