Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 8 января в стране вводится локдаун. Он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года

Кабинет министров Украины По словам премьер-министра, в этот период будет запрещена работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и работы навынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров и торгово-развлекательных центров

Кабинет министров Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 8 января в стране вводится локдаун. Он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года, пишет "Украинская правда".

"Сегодня мы примем решения о дополнительных ограничениях в следующем году... Было принято решение, что с 8 по 24 января включительно в Украине будут усилены карантинные ограничения. Назовем их "Зимние каникулы ради безопасности", - сказал Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

По словам премьер-министра, в этот период будет запрещена работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и работы навынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров и торгово-развлекательных центров.

Также будут отправлены на каникулы все работники учреждений образования, кроме детских садов. Кроме того, будут запрещены все массовые мероприятия, передает "Интерфакс".

В то же время общественный транспорт будет функционировать в режиме "оранжевой" эпидемиологической зоны. Продуктовые магазины, банки, аптеки, почтовые операторы и отели продолжат работу. Cалоны красоты и парикмахерские смогут работать исключительно по предварительной записи и без очереди внутри. Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей.

Украина, как и многие другие государства, в марте объявила локдаун в целях борьбы с коронавирусом. С конца весны ограничительные меры поэтапно смягчались, но уже в конце лета началось новое ужесточение карантинного режима из-за роста числа заболевших COVID-19.

В середине ноября власти Украины ввели так называемый карантин выходного дня. С 0:00 субботы до 0:00 понедельника разрешено было работать только продуктовым магазинам, аптекам, транспорту, автозаправочным станциям и ветеринарным клиникам. Кафе и рестораны в это время работали только навынос. 2 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о завершении карантина выходного дня, отметив, что он дал положительный результат.

За последние сутки на Украине зарегистрировали 276 смертей после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Минздрава страны Максим Степанов. Как следует из данных СНБО Украины, это рекордное количество смертей за все время пандемии в стране. Всего за время пандемии в стране умерли 24 204 человека, передает РБК.

За прошедшие сутки на Украине коронавирус обнаружили у 12 585 человек, из них 1281 человек госпитализирован. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 845 343 человек. За сутки выздоровели 14 554 пациента, всего в стране выздоровели 451 118 человек.