Шесть человек умерли при испытаниях вакцины Pfizer и BioNTech в США

Lakshmiprasad / DepositPhotos Власти США рассчитывают начать вакцинацию от коронавируса уже 11 или 12 декабря. Президент Дональд Трамп заявил, что намерен подписать указ, согласно которому вакцину от коронавируса сначала получат американцы, и лишь затем ее начнут поставлять в другие страны

The White House / Flickr.com

Шесть человек умерли в ходе проведения испытаний вакцины, разработанной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.

"За отчетный период было шесть смертей (два летальных исхода в вакцинируемой группе, четыре - в группе плацебо)", - указано в документе, подготовленном к заседанию FDA, которое намечено на четверг. Один из получивших вакцину был болен атеросклерозом и ожирением и умер через три дня после введения первой дозы препарата. У другого участника произошла остановка сердца через 60 дней после введения ему второй дозы, еще через три дня была зафиксирована его смерть.

В группе плацебо два человека умерли от инсульта и инфаркта, причина смерти еще двух участников не установлена. Половина погибших во всех группах была старше 55 лет.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США назначило на 10 декабря заседание по вопросу одобрения применения вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech. Фирмы подали соответствующую заявку в управление 20 ноября.

Власти США рассчитывают начать вакцинацию от коронавируса уже 11 или 12 декабря. Президент Дональд Трамп заявил, что намерен подписать указ, согласно которому вакцину от коронавируса сначала получат американцы, и лишь затем ее начнут поставлять в другие страны. Чиновник из администрации президента предположил, что США начнут обеспечивать международный доступ к вакцине "в конце весны - начале лета", после того, как прививку сделают те, "у кого есть желание пройти вакцинацию".

8 декабря Великобритания первой из западных стран начала вакцинацию групп риска от коронавируса вакциной Pfizer и BioNTech. Первую прививку 90-летней женщине. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что первыми вакцинацию пройдут люди старше 80 лет и работники домов престарелых.

Правительство обеспечило для населения 40 млн доз вакцины от коронавируса. К концу года в страну может быть поставлено до 4 млн доз вакцины. Первая партия составила около 800 тыс. доз.