Власти Турции не намерены приобретать российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает газета Haber Turk. В Москве это сообщение назвали "фейком".

По его словам, от закупки было решено отказаться, поскольку препарат не соответствует нормам надлежащей лабораторной практики. "Проблема возникла из-за соответствия GLP (надлежащей лабораторной практике). Россия не смогла ей соответствовать. По этой причине ВОЗ и мир не могут закупать эту вакцину, в нашей стране она не может получить лицензию. По этой причине она вышла за рамки наших интересов", - сказал Коджа.

Как сообщает РИА "Новости", пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на фоне информации об отказе Турции от вакцины заявил, что результаты тестирования препарата свидетельствуют о его надежности.

"Можно сказать однозначно - результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина, которая может и обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией", - отметил представитель Кремля.

Как утверждает источник РБК в Российском фонде прямых инвестиций правительства РФ, который и продвигает вакцину за рубежом, переговоры с Турцией продолжаются.

Более того, в РФПИ отказ Турции от закупок российской вакцины назвали "фейком". "Переговоры с Турцией продолжаются. Приведенные цитаты [представителя Минздрава Турции] - пример fake news", - подчеркнул источник ТАСС в этом фонде.

В ноябре Минздрав сообщил, что Анкара заинтересовалась возможностью производить "Спутник V" на территории Турции. Это стало известно после переговоров российского министра здравоохранения Михаила Мурашко с турецким коллегой.

Как заявили в ведомстве, препарат могут производить на мощностях турецких фармакологических компаний после того, как он пройдет токсикологические исследования, предусмотренные местным законодательством.

В конце ноября Коджа заявил, что в некоторых районах страны началась третья волна эпидемии COVID-19. Вспышки заболевания зафиксировали в Стамбуле, Бурсе, Коджаэли, Измире. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Турции коронавирусная инфекция выявлена у 893 тыс. человек; 441 тыс. пациентов выздоровели, более 15 тыс. умерли.

По словам турецкого министра, власти страны планируют вакцинировать 50 миллионов человек до лета 2021 года. Фахреттин Коджа добавил, что для этой цели, в частности, будет закуплено 25 млн доз вакцины, которая была разработана компаниями Pfizer и Biontech. Кроме того, Турция разрабатывает собственную вакцину, которая пройдет третью фазу испытаний в марте. Если она будет успешной, вакцина будет готова к применению в апреле 2021 года.

Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V", разработанная Центром Гамалеи Минздрава России и ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны России, , была с помпой зарегистрирована 11 августа, о чем сообщил лично президент РФ Владимир Путин. Препарат стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только 2 фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей. В безопасности вакцины сомневаются многие эксперты, которых не удовлетворили и опубликованные результаты российских исследований.

ТАСС отмечает, что в настоящий момент заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили более чем от 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.