Рейс SJ182 из столицы Индонезии в Понтианак на острове Калимантан выполнялся на "классическом" Boeing 737-500 с регистрационным номером PK-CLC (MSN 27323). Первый полет этого самолета состоялся 26 лет назад, в мае 1994 года

Фото: Sabung.hamster / commons.wikimedia.org Жители архипелага Серибу вблизи Джакарты слышали два взрыва и обнаружили в воде обломки фюзеляжа, куски кабелей, сиденья, предметы одежды и человеческие останки

Фото: ragam_peristiwa / instagram.com

Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, на борту которого находилось более 50 человек, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Как сообщается в Twitter сервиса Flightradar24, связь с бортом была потеряна в 7:40 по времени UTC (10:40 по московскому времени).

Судно менее чем за минуту потеряло более 10 тысяч футов высоты, это произошло через четыре минуты после взлета. Рейс SJ182 из столицы Индонезии в Понтианак на острове Калимантан выполнялся на "классическом" Boeing 737-500 с регистрационным номером PK-CLC (MSN 27323). Первый полет этого самолета состоялся 26 лет назад, в мае 1994 года.

CNN Indonesia сообщает, что жители архипелага Серибу вблизи Джакарты слышали два взрыва и обнаружили в воде обломки фюзеляжа, куски кабелей, сиденья, предметы одежды и человеческие останки.

В компании Sriwijaya Air пообещали сделать официальное заявление после получения более подробной информации. Bloomberg со ссылкой на индонезийские СМИ сообщает, что на борту было 56 пассажиров, в том числе 10 детей, а также шестеро членов экипажа.

Власти Индонезии отправили поисковое судно из Джакарты к последнему известному местоположению самолета в Яванском море. Посольство РФ в Джакарте незамедлительно сделало официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии о наличии на борту российских граждан. "По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолета не было", - говорится в Facebook дипмиссии. Данные уточняются.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021