Русскоязычными задержанными в ходе беспорядков в Капитолии США оказались уроженки Молдавии - 54-летняя Евгения Малимон и ее 28-летняя дочь Кристина, сообщает Buzzfeed News. Обеих обвиняют в незаконном вторжении и нарушении комендантского часа.

Кристина Малимон является вице-председателем движения "Молодые республиканцы Орегона", делегатом Республиканской партии от округа Малтнома и послом организаций, поддерживающих действующего президента США Дональда Трампа. Малимон является его активной сторонницей в соцсетях. В ее Instagram, на который подписаны более 25 тысяч пользователей, выложены фотографии со многими высокопоставленными соратниками Трампа.

Издание отмечает, что Евгения и Кристина Малимон говорят по-русски, но нет никаких доказательств того, что они являются гражданками России. В одном из видео в Instagram Кристина рассказала, что родилась в Молдавии, где вся ее семья жила в советские времена.

По данным орегонского издания ОРВ, мать и дочь отпустили до суда, который состоится в июне. Им предписано покинуть Вашингтон в рамках условий освобождения. Обе женщины не признают себя виновными.

Посольство РФ в Вашингтоне сообщило в Facebook, что что внимательно отслеживает ситуацию в столице США. "Запросили госдепартамент на предмет наличия россиян среди задержанных или пострадавших. Пока что таких фактов не выявлено. При необходимости окажем соотечественникам консульско-правовое содействие", - уточнили в дипмиссии.