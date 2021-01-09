ВСЕ ФОТО Социальная сеть Twitter навсегда заблокировала учетную запись президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", говорится в официальном блоге компании

Moscow-Live / Алексей Поляков После беспорядков в Вашингтоне 6 января, устроенных сторонниками действующего президента, соцсеть временно заблокировала его аккаунт, потребовав удалить сообщения, нарушающие правила сообщества

Фото: Blink O'fanaye / flickr.com Имелось в виду обращение Трампа к нации с призывом к мирному протесту, а также заявление о том, что штурм Капитолия стал следствием нечестных, по мнению Трампа, выборов

Фото: Blink O'fanaye / flickr.com

Социальная сеть Twitter навсегда заблокировала учетную запись президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", говорится в официальном блоге компании. Такое решение было принято после анализа последних твитов Трампа и "контекста вокруг них" - в частности того, как они воспринимаются в Twitter и за его пределами.

После беспорядков в Вашингтоне 6 января, устроенных сторонниками действующего президента, соцсеть временно заблокировала его аккаунт, потребовав удалить сообщения, нарушающие правила сообщества. Имелось в виду обращение Трампа к нации с призывом к мирному протесту, а также заявление о том, что штурм Капитолия стал следствием нечестных, по мнению Трампа, выборов.

8 января президент опубликовал новые твиты. В одном из них он заявил, что голоса 75 млн поддержавших его "великих американских патриотов" еще долго будут иметь "гигантское значение". "Они не будут подвергаться неуважению или несправедливому обращению ни в каком виде или форме!", - написал Трамп. В другом посте он сообщил, что не пойдет на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена 20 января.

Администрация Twitter сочла, что эти сообщения могут "поощрить и вдохновить" сторонников Трампа на повторение событий 6 января. Кроме того, судя по данным твитам, уходящий глава государства не собирается мирно передавать власть и поддерживает насильственные действия протестующих у Капитолия, говорится в заявлении соцсети. Второй твит Трампа, по мнению руководства компании, может расцениваться как поощрение возможного насилия на церемонии инаугурации.

Компания также отметила, что в Twitter и за его пределами уже распространяются планы "будущих вооруженных протестов", в том числе второго нападения на Капитолий США в Вашингтоне и капитолии штатов 17 января.

"Оценив формулировку этих твитов, мы определили, что они нарушают политику против прославления насилия, и пользователь @realDonaldTrump должен быть немедленно отстранен от обслуживания", - заключили в Twitter. На личный аккаунт Трампа было подписано почти 90 млн пользователей.

Он попытался обойти блокировку, оставив записи в официальном аккаунте президента США @POTUS, который переходит новому главе Белого дома, и в аккаунте своего штаба @TeamTrump. Соцсеть оперативно удалила твиты Трампа в @POTUS и заблокировала учетную запись штаба.

В @POTUS действующий президент обвинил Twitter в "запрете свободы слова", заявив, что руководство компании "скоординировало с демократами и радикальными левыми удаление" его аккаунта, чтобы "заставить замолчать". Ранее Трампу запретили публиковать сообщения в Facebook и Instagram - по крайней мере, до истечения срока его полномочий.

Он, в свою очередь, заявил, что его команда рассматривает возможность создания собственной платформы "в ближайшем будущем", передает Fox News.

По словам высокопоставленного источника Politico в администрации президента, Трамп пришел "в ярость" от блокировки своего аккаунта в Twitter и "изо всех сил" пытается выяснить, какие у него есть еще варианты. Еще один источник издания Белого дома сообщил о начале внутренних переговоров по поводу "последнего прощального интервью" Трампа, но усомнился в том, что эти планы будут реализованы.