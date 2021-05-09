Ракета-носитель "Чанчжэн-5" была запущена 29 апреля. Западные космические агентства пришли к выводу, что ее вторая ступень, вес которой составлял около 18 тонн, сходит с орбиты неконтролируемо, и существует вероятность, что фрагменты упадут на населенные территории

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Не сгоревшие в атмосфере обломки тяжелой китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5" упали в Индийский океан недалеко от Мальдивских островов, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление руководства программы космических пилотируемых полетов КНР.

Обломки упали в океан в районе 72.47 градусов восточной долготы, 2.65 градусов северной широты. В заявлении подчеркивается, что большинство фрагментов ракеты-носителя сгорели в атмосфере. Космическое командование США подтвердило повторный вход в атмосферу ракеты над Аравийским полуостровом, но заявило, что неизвестно, попали ли обломки на землю или в воду. "Точное место удара и размах обломков неизвестны", - говорится в заявлении.

Ракета-носитель "Чанчжэн-5" была запущена 29 апреля, . Западные космические агентства пришли к выводу, что ее вторая ступень, вес которой составлял около 18 тонн, сходит с орбиты неконтролируемо, и существует вероятность, что фрагменты упадут на населенные территории. Сход второй ступени мониторили NASA, Космическое командование Вооруженных сил США, "Роскосмос" и другие подобные структуры во многих странах мира.

"Очевидно, что Китай не придерживается стандартов ответственности, связанных с падением обломков", - заявлял представитель NASA Билл Нельсон. В Китае, в свою очередь, настаивали на том, что ситуация штатная. "Это обычная практика во всем мире, когда верхние ступени ракет сгорают при повторном входе в атмосферу", - сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Ракета-носитель "Чанчжэн-5" доставила на орбиту основной модуль строящейся китайской космической станции. Строительство станции, которая станет третьей в истории многомодульной станцией после МКС и "Мира", планируется завершить к концу 2022 года.