Около 90 палестинцев получили травмы после беспорядков в Иерусалиме и столкновений с сотрудниками полиции поздно в субботу и в ночь на воскресенье

Israel Police / Facebook

Около 90 палестинцев получили травмы после беспорядков в Иерусалиме и столкновений с сотрудниками полиции поздно в субботу и в ночь на воскресенье, передает Times of Israel.

Беспорядки продолжались примерно до 2:00 ночи по местному времени. Палестинцы в Иерусалиме в основном бросали в полицейских камни.

Столкновения произошли не только в Иерусалиме, но и на границе Израиля с сектором Газа. Там произошли беспорядки вдоль забора безопасности, палестинцы жгли шины, бросали булыжники и бутылки со взрывчатыми веществами в военных, охраняющих границу.

Также ночью в воскресенье примерно в 1:30 по местному времени в сторону Израиля была выпущена ракета. В ответ армия Израиля нанесла удар по военному объекту палестинского военизированного движения ХАМАС на юге сектора Газа.

В воскресенье полиция Израиля находится в полной готовности, поскольку вечером в стране наступит праздник День Иерусалима, когда израильтяне отмечают переход под контроль Израиля восточной части города со священными местами для обоих народов в результате Шестидневной войны. Главное событие этого праздника "Марш флага" в понедельник привлекает десятки тысяч евреев со всей страны в столицу, поэтому безопасность в городе усилена.

В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей. Израильский суд приказал семьям уехать, поскольку до 1948 года их собственность принадлежала еврейскому религиозному объединению. Израильский закон 1970 года разрешает евреям возвращать собственность в Восточном Иерусалиме до того, как она попала в руки Иордании, тогда как подобного закона для палестинцев не существует. Ожидается, что Верховный суд соберется на заседание по апелляции семей в понедельник, 10 мая.

Накануне в результате столкновений палестинцев с израильской полицией в восточном Иерусалиме пострадали более 200 человек: беспорядки имели место в районе Храмовой горы и квартале Шейх Джаррах. "Израиль будет продолжать действовать, чтобы сохранить свободу вероисповедания на Храмовой горе и в то же время не позволить террору поднять голову или нарушить общественный порядок", - заявил министр обороны Израиля Бенни Ганц.

В минувшую пятницу 200 палестинцев и 17 израильских полицейских были ранены, когда сотни людей подняли беспорядки на Храмовой горе, и полицейские ворвались на территорию, чтобы подавить беспорядки. В субботу вечером, когда около 90 000 верующих мусульман молились на Храмовой горе, столкновения с полицией продолжались вокруг Старого города Иерусалима, в результате чего около 90 палестинцев получили ранения.

Палестинские террористические группы, в том числе правители Газы ХАМАС, пригрозили отомстить Израилю за его предполагаемые "нарушения" в Иерусалимском комплексе, третьем по значимости месте в исламе и самом священном месте в иудаизме, куда евреи могут посещать, но не могут молиться.

По данным Channel 12, в настоящее время на Палестинской улице говорят о "войне за Иерусалим и мечеть Аль-Акса". Сеть также сообщила, что ХАМАС поощряет своих боевиков на Западном берегу проводить там атаки и разжигать напряженность. Сотрудники службы безопасности надеются в ближайшие дни избежать кровопролития и смертей, которые могут спровоцировать более широкие волнения.

В то же время крайне правый депутат Кнессета Итамар Бен Гвир призвал полицейских защищаться и применять оружие против "террористов на Храмовой горе и по всей стране".По его мнению, полицейские, чьи жизни находятся под угрозой, "должны стрелять, а не заниматься разгоном массовых беспорядков".

Кроме того, в начале Рамадана палестинцы неоднократно вступали в столкновения с израильской полицией в Иерусалиме в знак протеста против ограничений в районе Дамасских ворот. В палестинских социальных сетях также были распространены некоторые видеоролики, на которых молодые арабские мужчины нападают на ультраортодоксальных прохожих.

В ответ сотни еврейских экстремистов прошли маршем по центру Иерусалима, скандируя "Смерть арабам". Другие беспорядочно нападали на палестинцев по всему городу. Затем это привело к ожесточенным столкновениям между полицией, евреями и арабами в городе. Египет призвал Израиль прекратить выселение палестинцев из Шейх-Джарры и призвал палестинских лидеров снизить напряженность.