Принц Майкл Кентский

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Британский принц Майкл Кентский пытался продать журналистам под прикрытием бизнесменов доступ к Владимиру Путину. Об этом утверждают авторы расследования из Sunday Times и Channel 4.

Журналисты представились бизнесменами из Южной Кореи, принц вышел с ними на связь вместе с Саймоном Айзеком, маркизом Рединга. Маркиз сообщил бизнесменам, что Майкл Кентский является неофициальным послом Ее величества в России, и попросил их держать содержание встречи в тайне. "Мы бы не хотели, чтобы весь мир узнал, что он встречается с Путиным исключительно по деловым соображениям", - говорил представитель принца.

Клиентам пообещали, что двоюродный брат королевы Елизаветы II пролоббирует интересы клиентов перед Кремлем, пятидневная поездка в Россию будет стоить от 50 тысяч фунтов. Запись обращения с рекомендацией компании на фоне Кенсингтонского дворца оценивалась в 200 тысяч долларов.

Позже маркиз вышел на связь с журналистами и извинился перед ними за "нереалистичные обещания" и открытость по поводу связи с Россией. Сам принц отвергает возможность связи с Путиным. Его представитель сообщил, что последний раз они виделись в 2003 году.

Принц Майкл Кентский не входит в состав королевской семьи и на престол претендовать не может. Он не получает государственное финансирование и владеет собственной консалтинговой компанией. Тем не менее ранее он исполнял функции представителя королевы в международных поездках.