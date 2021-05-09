Мукоромикоз - это редко встречающееся заболевание, его признаками являются некротические поражения в носу и на нёбе, вызывающие боль и лихорадку. Кроме того, возможны симптомы со стороны центральной нервной системы, пациенты жалуются на опухание и боль в глазах

Ran Yuping et al / Wikimedia Commons

На фоне второй волны коронавируса в Индии местные врачи все чаще фиксируют случаи мукоромикоза. Это инфекция, которая вызывается разнообразными видами грибов семейства мукоровых. Как отмечает BBC, болезнь, которую иногда называют черной плесенью, часто встречается среди пациентов с COVID-19 или среди тех, кто выздоровел после коронавируса.

Мукоромикоз - это редко встречающееся заболевание, его признаками являются некротические поражения в носу и на нёбе, вызывающие боль и лихорадку. Кроме того, возможны симптомы со стороны центральной нервной системы, пациенты жалуются на опухание и боль в глазах. Болезнь поражает носовые пазухи, мозг и легкие. Она смертельно опасна для больных диабетом, ВИЧ/СПИД и раком. Смертность от мукоромикоза может достигать 50%.

Возбудителями заболевания являются различные грибы, которые встречаются в почве, растениях, компосте, гниющих овощах и фруктах. Индийские медики отмечают, что следы грибов можно найти в носоглотки и на слизистых здоровых людей. По мнению врача Акшая Наира из Мумбаи, рост заболеваемости мукоромикозом может быть вызван использованием стероидов при лечении тяжелых форм коронавируса. Стероиды снижают воспаление в легких, но в то же время они снижают иммунитет и могут поднять уровень сахара в крови. Индийские медики фиксируют, что мукоромикозом заболевают примерно через 12-15 дней после выздоровления от COVID-19.

Наир работает сразу в трех госпиталях Мумбаи и встретил уже около 40 случаев поражения мукоромикозом в апреле. Многие из заболевших - диабетики, заразившиеся коронавирусом. Одиннадцати из них пришлось хирургически удалять глаза из-за грибковой инфекции, чтобы она не распространилась в мозг. В Мумбайской больнице в районе Сион за два месяца было выявлено 24 случая мукоромикоза, тогда как ранее фиксировалось не более шести эпизодов за год. Впервые страна побила мировой рекорд по суточному количеству случаев заболевания коронавирусом 22 апреля, после чего несколько раз перекрывала его. Сейчас по количеству заболевших Индия находится на втором месте в мире, уступая лишь США, где COVID-19 заразились 32,6 миллиона человек. По оценкам Reuters, реальные цифры заражений коронавирусом в Индии могут быть в пять-десять раз выше официальных.

Рост заболеваемости наблюдается уже не только в крупных городах, но и в сельской местности, где проживает почти 70% всего населения страны. Из-за плохой информированности многие воспринимают первые симптомы вируса недостаточно серьезно, списывая их на сезонную простуду, поэтому и не спешат обращаться за медицинской помощью.

Самый высокий уровень заражения коронавирусом зафиксирован в популярном среди туристов штате Гоа на западном побережье Индии - там у каждого второго человека, сдавшего тест, результат оказался положительным. По мнению местных жителей, причиной вспышки стало проведение выборов в стране: при голосовании и участии в политических акциях многие не соблюдали правила социального дистанцирования и ношения масок. Власти также позволили организовать многонедельный религиозный фестиваль Кумбха Мела, в котором приняли участие миллионы индусов.

При этом правительство Индии было заранее проинформировано о высокой заразности нового штамма коронавируса, обнаруженного в стране. Штамм, который уже прозвали индийским, имеет две значительные мутации шиповидного белка. Они помогают ему противостоять иммунной системе человека. Врачам известны случаи, когда этим вариантом вируса заражались как уже переболевшие COVID-19 люди, так и вакцинированные. При этом некоторые индийцы не спешат вакцинироваться, так как сомневаются в эффективности препаратов.

Великобритания, США, Германия, Ирландия, Сингапур, Австралия, Южная Корея, Канада и Россия направили в страну гуманитарную помощь. Ко 2 мая только в международный аэропорт Дели прибыло 25 рейсов с 300 тоннами медицинских грузов. Однако местные власти не смогли оперативно организовать прием и распределение грузов, доставленных из-за рубежа. Большая часть контейнеров с медикаментами и медицинским оборудованием до сих пор находится на складах аэропортов. Из-за этого погибли десятки тысяч человек, не дождавшиеся помощи.

Россия отправила в Индию медицинское оборудование и поставила в республику 150 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V", однако это лишь малая доля препаратов, необходимых для сохранения темпов вакцинации. За время вакцинации в Индии привились лишь 164 млн человек из 1 млрд 300 млн человек. Пока представители оппозиции и врачи просят правительство о введении общенационального локдауна, руководство страны не торопится с принятием такого решения из-за возможных экономических последствий и отрицает критичность ситуации.