В Бобруйске 9 мая сотрудники правоохранительных органов задержали журналиста Владимира Репика. Он успел связаться с коллегами и сообщил им, что задержание проводил участковый милиционер, который объявил, что Репик подозревается в пропаганде нацистской символики

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В Бобруйске 9 мая сотрудники правоохранительных органов задержали журналиста Владимира Репика. Он успел связаться с коллегами и сообщил им, что задержание проводил участковый милиционер, который объявил, что Репик подозревается в пропаганде нацистской символики.

Поводом для задержания стало видео, опубликованное журналистом несколько лет назад в соцсетях. "Там несколько парней избивают нациста в майке со свастикой, продолжительность ролика - примерно 25 секунд", - пояснил Репик. Он подчеркнул, что своей публикацией, наоборот, хотел выразить негативное отношение к нацизму, пишет Tut.by.

Суд по делу Владимира Репика состоится 10 мая. Ему вменяют ст. 19.10 КоАП (пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики).

Владимир Репик известен в Белоруссии как журналист, пишущий на темы шоу-бизнеса. Он является постоянным участником фестивалей "Золотой шлягер" и "Славянский базар", автором десятков интервью со звездами российской и белорусской эстрады. В последние три года Репик был фрилансером и подрабатывал ночным сторожем.

Несколько месяцев назад он записал видеообращение к Александру Лукашенко, попросив того помочь ему в разрешении спора с местными властями о доме в деревне.

Пару месяцев назад Владимир Репик записал несколько видеообращений к Александру Лукашенко, за которого, как признается, голосовал все 26 лет. В роликах журналист просит помочь ему решить спорный вопрос с домом в деревне: мол, строение было бесхозным, он много лет использовал его под дачу, а теперь сельсовет продал дом первым попавшимся людям без учета его интересов. Журналист не исключает, что эти обращения могли стать поводом для повышенного внимания к его аккаунтам в соцсетях со стороны сотрудников правоохранительных органов.