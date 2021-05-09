В Шотландии подведены итоги парламентских выборов, прошедших 6 мая. Большинство мест в парламенте займут представители правящей Шотландской национальной партии и их соратники "зеленые". Вместе они получили 72 мандата из 129, хотя показали результат хуже, чем ожидали политологи

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В Шотландии подведены итоги парламентских выборов, прошедших 6 мая. Как пишет BBC, большинство мест в парламенте займут представители правящей Шотландской национальной партии и их соратники "зеленые". Вместе они получили 72 мандата из 129, хотя показали результат хуже, чем ожидали политологи.

Лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен, возглавляющая правительство, заявила, что будет добиваться проведения референдума о независимости от Великобритании - второго за семь лет. При этом Стерджен подчеркнула, что процесс подготовки референдума не будет начат в ближайшее время из-за пандемии коронавируса.

Тем не менее глава правительства подчеркнула, что жители Шотландии должны получить возможность реализовать свои права и проголосовать на референдуме. Чтобы добиться этого, власти Шотландии готовы в том числе обратиться в суд, хотя саму возможность этого Стерджен назвала "абсурдом".

Также 9 мая стали известны результаты выборов мэра Лондона. По итогам голосования на этом посту остался Садик Хан. Основным конкурентом Хана был кандидат от консерваторов Шон Бейли. Садик Хан занимает пост мэра Лондона с 2016 года. Выборы мэра Лондона должны были пройти в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии, а срок полномочий Хана соответственно продлен на год.

Ранее, на референдуме о независимости, который состоялся в Шотландии в 2014 году, 55% жителей высказались за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. После этого референдума власти Шотландии объявили, что необходимо новое голосование по вопросу независимости. Премьер Великобритании Борис Джонсон несколько раз заявлял, что референдум решил вопрос о шотландской независимости на поколение вперед.

В конце марта правительство Шотландии представило проект закона о новом референдуме о независимости, в котором излагается порядок и условия проведения плебисцита. Новый референдум планируется провести после окончания пандемии коронавируса, а принять в нем участие смогут не только проживающие в Шотландии, но переехавшие в другие части Соединенного Королевства шотландцы.