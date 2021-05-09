Переговоры между Германией и РФ по приобретению российской вакцины "Спутник V" зашли в тупик

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. Мишин

Переговоры между Германией и РФ по приобретению российской вакцины "Спутник V" зашли в тупик. С таким утверждением выступила газета Bild со ссылкой на источники в рабочей группе, созданной в Минздраве ФРГ с целью проведения переговоров с производителями вакцин от коронавируса.

По данным источников, Россия не сможет поставить вакцину в июне-июле из-за нехватки сырья, а после этого срока надобность в ней отпадет из-за расширения поставок других вакцин. "Еще одно препятствие: если бы русские вообще могли доставить вакцину Sputnik V в Германию летом, это должно было бы произойти за счет запланированных поставок в Индию. Их нужно было бы сократить", - пишет издание. Источники издания считают, что это невозможно, "учитывая ситуацию в Индии".

Также источники газеты утверждают, что получение "Спутником V" одобрения со стороны Европейского агентства лекарственных средств находится под вопросом из-за повышенных требований регулятора.

Официальных заявлений на этот счет с немецкой стороны не было. Ранее премьер-министры некоторых германских земель, в частности главы Баварии, Мекленбурга - Передней Померании и Саксонии, выступили за закупки "Спутника V" в случае одобрения препарата со стороны ЕМА. О начале процедуры последовательной экспертизы "Спутника V" ЕМА сообщило 4 марта.

22 марта еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что медицинский регулятор Евросоюза одобрил четыре вакцины от коронавируса, поэтому Европе не понадобится российская вакцина "Спутник V". По его словам, в Евросоюзе в приоритете вакцины, которые производятся на его территории, и сейчас необходимо добиться их массового производства и применения. Бретон уточнил, что каждый месяц в Европе производится до 150 миллионов доз вакцин от COVID-19. Он рассчитывает, что к июлю этот показатель может быть увеличен до 300-350 миллионов доз: к этому времени страна предположительно сможет достичь коллективного иммунитета к вирусу.

Россияне же, по мнению еврокомиссара, "с трудом получают вакцины". Он также заявил, что Европа при необходимости может предоставить России мощности одного или двух заводов, чтобы помочь с производством препарата. "Касаемо "Спутника V": у россиян проблемы с производством, и если им будет нужна помощь, поговорим об этом во втором полугодии. Но сейчас приоритет отдан европейцам", - подчеркнул Бретон.