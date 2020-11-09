Ожидаемый приход в Белый дом демократа Джо Байдена восстановит прерванную Дональдом Трампом традицию содержать в официальной резиденции президента США домашних питомцев. У семьи Байденов их двое - немецкие овчарки Чемп и Мейджор, причем вторая была взята из приюта в 2018 году. Таким образом, она станет первой приютской собакой в Белом доме, пишет Buzzfeed News.

Мейджор щенком попал в Делавэрскую гуманитарную ассоциации вместе с пятью своими братьями и сестрами после того, как они подверглись воздействию некого токсичного вещества. Хозяева сдали весь помет в приют для спасения их жизней. Собаки получили необходимый уход в местном ветеринарном центре неотложной помощи, позже все шестеро обрели новых владельцев.

Байден забрал Мейджора из приюта по "наводке" своей дочери Эшли, приславшей ему информацию о поиске нового дома для щенков. Первая овчарка появилась у Байденов в 2008 году и застала годы вице-президентства своего владельца. Кличку Чемп (сокращенное от "чемпион") пес получил в память о прозвище, которым Байдена называл отец в сложные минуты его жизни, пишет The New York Times.

Хотя Мейджор станет первой приютской собакой в Белом доме, технически он будет не первым спасенным питомцем: этот титул принадлежит собаке Линдона Джонсона - дворняжке Юки, которую дочь 36-го президента США подобрала на бензоколонке в Техасе в День благодарения 1966 года.

Действующий президент Дональд Трамп стал первым американским лидером с 1897 года, не имеющим домашнего питомца во время пребывания в должности. В 2019 году на митинге в Техасе Трамп признался, что был бы не прочь завести питомца, но у него нет времени. "Как бы я выглядел, гуляя с собакой на лужайке Белого дома?" - сказал он. Трамп также заявил, что с его стороны было бы "фальшью" завести собаку по политическим причинам.

Питомцы президентов США

В англоязычной Википедии питомцам американских президентов посвящена отдельная статья. Так, Джордж Вашингтон, помимо нескольких собак, держал подаренного испанским королем ослика, Томасу Джефферсону преподнесли в подарок двух детенышей гризли, у Джона Адамса были тутовые шелкопряды и, по легенде, аллигатор.

У Авраама Линкольна были козы, кошки, лошади, кролик, индюшка, которую младший сын президента не позволил превратить в рождественский ужин, и несколько собак. Одну из них, по кличке Фидо, постигла такая же печальная участь, как и ее хозяина - ее убили вскоре после покушения на Линкольна. Президент Эндрю Джонсон подкармливал белую мышь, облюбовавшую его спальню.

Первой президентской собакой, удостоившейся пристального внимания прессы и публики, стал эрдельтерьер Уоррена Хардинга Лэдди-Бой. Он неизменно присутствовал на встречах президента с членами кабинета, восседая за столом в собственном кресле.

Теодор Рузвельт, Келвин Кулидж и Джон Кеннеди содержали целый выводок питомцев, в том числе экзотических. У Рузвельта, помимо нескольких собак, кошек, пони, были змеи, кенгуровые прыгуны, гиена, барсук, ящерица, одноногий петух и морские свинки. У Кулиджа были енот, рысь, львята, карликовый гиппопотам, антилопа дукер, валлаби, медведь барибал. Большинство этих экзотических животных были отправлены в зоопарк. В числе многочисленных животных президента Кеннеди была подаренная Никитой Хрущевым собака Пушинка - щенок летавшей в космос Стрелки.

Шотландский терьер Франклина Д. Рузвельта по кличке Фала был настолько популярным, что имел собственного секретаря, который отвечал на тысячи писем поклонников собаки, рассказывает "Голос Америки".

В 1944 году президент взял Фалу в поездку на Алеутские острова, после чего поползли слухи о том, что собаку случайно забыли, и Рузвельт приказал развернуть эсминец, чтобы забрать ее. Республиканцы использовали это для нападок на соперника во время предвыборной кампании, обвиняя его в расходовании средств налогоплательщиков.

В ответ Рузвельт произнес знаменитую "речь о Фале". Он заявил, что "шотландская душа" его скотч-терьера "пришла в ярость", и теперь он "уже не тот". "Я привык слышать в свой адрес злобную ложь. Но у меня есть право возмущаться и протестовать из-за клеветы в адрес моей собаки", - заявил президент. По свидетельствам историков, его речь вызвала восторг и смех аудитории, и даже "самые каменные лица республиканцев выдавили улыбку". На Мемориале памяти Рузвельта в Вашингтоне Фала увековечен рядом с хозяином.

Линдону Джонсону пришлось приносить публичные извинения из-за фотографий, на которых он тянет за уши своего бигля по кличке Он: публика сочла это жестоким обращением с животными. Президент объяснил, что дергает своего пса за уши с тех пор, как он был щенком, и тому это "вроде нравится".

Одним из самых известных президентских псов, никогда не живших в Белом доме, считается кокер-спаниель Ричарда Никсона Чекерс. Он сыграл настолько важную роль в истории США, что в его честь был учрежден Национальный день собак в политике - 23 сентября. В этот день тогда еще сенатор Никсон, претендующий на должность вице-президента, выступил по телевидению с речью, известной как "речь о Чекерсе".

В нем политик опроверг информацию о нецелевом расходовании 18 тысяч долларов из своего предвыборного фонда, заявив, что воспользовался в личных целях только одним "пожертвованием" - собакой, подаренной ему сторонником из Техаса. Речь увидели и услышали около 60 миллионов американцев, после чего на Республиканский национальный комитет и другие политические организации обрушился шквал телеграмм и звонков в поддержку Никсона, а скандал вскоре угас.

До избрания Дональда Трампа последними четвероногими обитателями Белого дома были собаки Барака Обамы Бо и Санни породы португальский вассерхунд.