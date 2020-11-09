Представители штаба Байдена направили официальный запрос о его избрании президентом США

creisinger / DepositPhotos В заявлении команды Байдена говорится, что национальная безопасность и экономические интересы США зависят от четкого сигнала о том, что страна будет участвовать в "плавной и мирной передаче власти"

Gage Skidmore / wikimedia.org

Представители штаба Джо Байдена направили в Управление общих служб США запрос о признании его избранным президентом страны, сообщает Reuters. В заявлении команды Байдена говорится, что национальная безопасность и экономические интересы США зависят от четкого сигнала о том, что страна будет участвовать в "плавной и мирной передаче власти".

Как отмечает агентство, директор управления Эмили Мерфи, которая была назначена на эту должность действующим президентом США Дональдом Трампом в 2017 году, заявила, что Байден пока не признан избранным президентом. Пресс-секретарь ведомства не ответила, когда Мерфи примет окончательное решение по этому вопросу.

Возглавляющий подкомитет палаты представителей по правительственным операциям Джерри Коннолли заявил, что Мерфи должна начать процесс передачи власти Байдену. "Директор [управления] играет решающую роль в мирной передаче власти и обеспечении бесперебойной работы жизненно важных государственных служб. Это тем более важно в условиях смертельной пандемии", - сказал он.

Как сообщает АР, бывшие официальные лица из числа демократов и республиканцев призвали администрацию Трампа готовиться к передаче власти. Соответствующее заявление подписали глава администрации Белого дома Джош Болтен и министр здравоохранения и социальных служб Майкл Ливитт времен Джорджа Буша-младшего, а также глава администрации президента Билла Клинтона Томас Макларти и министр торговли при президентстве Барака Обамы Пенни Притцкер.

Ранее сообщалось, что Джо Байден и кандидат от демократов в вице-президенты США Камала Харрис ведут подготовку к началу работы своей администрации, несмотря на отказ действующего президента Дональда Трампа признать поражение на выборах. Они, в частности, формируют группу сотрудников, которые будут взаимодействовать с американскими ведомствами в том, что касается передачи власти.

Издание Politico назвало кандидатов на ключевые посты в кабинете Байдена. По его данным, госсекретарем США может стать бывший помощник по национальной безопасности в администрации Обамы Сюзан Райс, а на пост главы Пентагона демократ может выбрать бывшего заместителя министра обороны по политическим делам Мишель Флорной.

Среди других потенциальных кандидатов на пост госсекретаря, согласно прогнозу издания, - бывший заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен, сенатор-демократ Крис Кунс (от штата Делавэр), выступавший соавтором законопроекта о санкциях против российских официальных лиц в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, еще один сенатор-демократ Крис Мерфи (от штата Коннектикут), а также бывший заместитель госсекретаря, глава Фонда Карнеги Уильям Бернс.

На пост шефа Пентагона, согласно оценкам издания, могут также претендовать сенатор-демократ Тэмми Дакуорт (от Иллинойса), выступавшая соавтором проекта санкций против РФ в связи с утверждениями о якобы готовности Москвы платить боевикам в Афганистане за убийства военнослужащих западной коалиции, и старший демократ комитета по делам вооруженных сил Сената США Джек Рид (от штата Род-Айленд).