Победивший на выборах президента США демократ Джозеф Байден в понедельник призвал жителей страны носить маски для сдерживания распространения коронавируса

Joe Biden / Twitter По его словам, несмотря на новости об успешных испытаниях потенциальной вакцины от коронавируса, "ношение масок является единственным наиболее эффективным способом", способным остановить распространение COVID-19

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Победивший на выборах президента США демократ Джозеф Байден в понедельник призвал жителей страны носить маски для сдерживания распространения коронавируса. Он подчеркнул, что эти средства индивидуальной защиты не являются символом принадлежности к какой-либо партии, передает "Интерфакс".

"Я прошу вас, носите маски. Маска - это не политическое заявление, это хорошее начало объединения страны, - сказал Байден, выступая в Уилмингтоне (штат Делавэр). - Неважно, за кого вы проголосовали, неважно, в какой вы партии. Мы можем спасти десятки тысяч жизней, если все просто будут носить маску в течение следующих нескольких месяцев".

По его словам, несмотря на новости об успешных испытаниях потенциальной вакцины от коронавируса, "ношение масок является единственным наиболее эффективным способом", способным остановить распространение COVID-19.

Байден заявил, что принимает на себя руководящую роль в борьбе с пандемией до инаугурации 20 января 2021 года.

Джозеф Байден во время предвыборной кампании активно критиковал действующего президента США Дональда Трампа за нежелание вести борьбу с коронавирусом, популяризируя ношение маски. "Что это за подход в стиле мачо: мол, "я не собираюсь носить маску!" Ради Бога, будь патриотом", - говорил Байден.

Дональд Трамп отказывался носить маску на публике, не принуждая к этому других. По его словам, это - личный выбор каждого человека. Ряд СМИ неоднократно критиковали президента за такую позицию.

Американцы получат вакцину Pfizer бесплатно

Вакцина от коронавируса COVID-19 американской фармацевтической компании Pfizer может быть бесплатно доступна для всех жителей США, заявил в понедельник глава компании Альберт Бурла. "Я думаю, вакцина будет доступна бесплатно всем американским жителям", - говорится в видеообращении Бурлы, опубликованном изданием The Hill. Глава Pfizer подчеркнул, что компания по достаточно низкой цене поставит Вашингтону дозы потенциальной вакцины.

Он также выразил предположение, что большинство стран также обеспечат бесплатное распространение вакцины.

Ранее в понедельник стало известно, что потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний продемонстрировала эффективность в более чем 90%.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на результаты испытаний вакцины и назвал их прекрасными новостями. Позднее новости об эффективности вакцины приветствовал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Отмечается, что компании будут до середины ноября вести сбор информации и данных о безопасности вакцины, затем всю информацию передадут в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США. Если американский регулятор в срочном порядке одобрит вакцину, то медицинские сотрудники смогут получить первые ее дозы уже к концу этого года.