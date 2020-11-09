Президент США Дональд Трамп подписал указ об увольнении министра обороны США Марка Эспера. Решение вступило в силу в момент подписания.

Исполняющим обязанности министра обороны США стал Кристофер Миллер, директор Национального центра по борьбе с терроризмом, передает "Интерфакс".

"Я рад объявить, что Кристофер Миллер, глубокоуважаемый директор Национального контртеррористического центра (единогласно одобренный Сенатом) будет временно исполняющим обязанности министра обороны, и решение вступает в силу немедленно, - написал Трамп в Twitter. - Крис будет делать великолепную работу! Марк Эспер уволен. Я хотел бы поблагодарить его за службу".

На прошлой неделе телеканал NBC сообщил, что министр обороны США Марк Эспер подготовил заявление об отставке, поскольку он и Трамп давно не ладят. В частности, глава Пентагона и хозяин Белого дома разошлись во мнениях относительно использования военных для подавления протестов, прокатившихся по США этим летом.