Март Хельме

МВД Эстонии Мартин Хельме

Минфин Эстонии

Глава Министерства внутренних дел Эстонии Март Хельме объявил о своей отставке после скандала, связанного с его высказываниями относительно выборов в США. В минувшие выходные Хельме и его сын, министр финансов Мартин Хельме усомнились в честности выборов, заявив, что они были сфальсифицированы.

После этого президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в Facebook, что министры решили использовать вес своих слов для нападок на главного союзника страны. "По-человечески мне просто грустно и стыдно", - заявила глава государства, добавив, что в ближайшие дни созовет совет по государственной обороне, где будет сформирована четкая позиция по этим вопросам.

"Глядя на эту клевету и ложь, которые производят эстонские СМИ, я решил вчера вечером подать в отставку. С меня хватит. Я не сделал ничего, что создало бы угрозу безопасности Эстонии. Я не говорил ничего, о чем уже не говорили американские СМИ, свободные американские СМИ", - сказал Хельме, которого цитирует Эстонская радиовещательная корпорациия (ERR).

Министр финансов Мартин Хельме не стал комментировать, кто мог бы стать кандидатом партии на пост главы МВД. Он также отметил, что никто в правящей коалиции не требовал отставки Марта Хельме.

Сам Хельме добавил, что уходит из правительства в интересах сохранения правительственной коалиции и чтобы согласованный в коалиции референдум об определении брака мог состояться. "Вы не заткнете мне рот, никто не заткнет мне рот. Ни премьер-министр, ни президент, ни пресса", - сказал Хельме. По его словам, замалчивание возможных нарушений на выборах является проявлением двойных стандартов.

"Конечно, дождемся [окончательных результатов], и тогда мы увидим, что там выяснят. Но сейчас был целый ряд новостей о том, что случаи мошенничества на выборах уже были подтверждены. В штате Мичиган, если я правильно помню, судебные дела рассматриваются в 47 округах и как минимум в одном округе уже подтверждено, что подделки имели место. Даже если один случай [мошенничества на выборах] окажется правдой, то речь идет об очень серьезной ситуации", - сказал политик. Он заявил, что намерен продолжить работу в Государственном собрании Эстонии. "Но на какой позиции - это мы еще обсудим", - добавил Хельме.

Пост министра внутренних дел во втором правительстве он занял 29 апреля 2019 года и с тех пор неоднократно оказывался в центре скандалов из-за своих высказываний. В октябре министр позволил себе гомофобные высказывания в интервью DW. Он заявил, что в законодательстве надо обозначить четко и ясно, что брак - это союз "между одной женщиной и одним мужчиной, и всё". Кроме того, он посоветовал всем геям бежать в Швецию, где на них "смотрят более вежливо", добавив, что сам относится к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации "недружелюбно". Тогда президент Эстонии и оппозиция потребовали отставки Хельме, но этого не произошло.