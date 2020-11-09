Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) не контролирует ключевой город Шуши, азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту, сообщил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян. Его слова приводит "Интерфакс".

"К сожалению, цепочка неудач пока нас преследует, и город Шуши полностью вне нашего контроля. Враг находится на подступах к Степанакерту, и уже его существование под угрозой", - написал Погосян в Facebook.

По его словам, необходимо приложить все усилия в Степанакерте и по другим направлениям, "если мы хотим, чтобы Шуши вновь был нашим, чтобы Арцах (армянское название Карабаха) был сохранен".

Погосян также призвал не скрывать истинного положения на фронте и направить все усилия не на пропаганду, а на оборону Степанакерта. "Все обнадеживающие и пропагандистские тезисы об этом не дают нам ничего, кроме потери чувства реальности. <...> Ложные призывы к победе и спекуляции в Facebook приведут шаг за шагом к потере всего. А история не простит нам этого… Сражаемся до конца", - цитирует Погосяна Aysor.am.

О взятии города Шуша (арм. Шуши) президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил в воскресенье. Однако представитель Минобороны Армении Ованнисян заявил, что исход боев за Шуши станет ясен в понедельник.

Шуши является одним из ключевых городов Карабаха. Он расположен в 11 километрах от столицы самопровозглашенной НКР Степанакерта. Шуши имеет важное стратегическое значение, так как занимает высоту над ним. В первую войну (1992-1994) между Арменией и Азербайджаном из Шуши прямой наводкой наносились удары по столице Нагорного Карабаха.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября.