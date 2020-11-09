В ОАЭ отменили запрет на внебрачное сожительство и употребление алкоголя

Moscow-Live.ru / Крылов Антон Как отмечает газета, новые законы вступают в силу немедленно и направлены на дополнительное привлечение туристов и прямых иностранных инвестиций, а также на упрощение правил для жителей государства

Moscow-Live.ru / Крылов Антон

Употребление спиртных напитков и совместное проживание вне брака отныне не считаются уголовными преступлениями в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Как сообщило издание The National, президент страны Халифа бен Заид Аль Нахайян утвердил поправки в закон о личном статусе, федеральный уголовный кодекс и федеральный уголовно-процессуальный закон. Это крупнейший за последние годы пересмотр правовой системы.

Как отмечает газета, новые законы вступают в силу немедленно и направлены на дополнительное привлечение туристов и прямых иностранных инвестиций, а также на упрощение правил для жителей государства.

В частности, декриминализирована статья об употреблении алкоголя без соответствующей лицензии: теперь за употребление, хранение или продажу спиртных напитков в частном порядке или в специальных отведенных для этого зонах человек без лицензии не будет подвергаться судебному преследованию. При этом по-прежнему сохраняется возрастной ценз 21 год. Любой, кого поймают на продаже напитков несовершеннолетним, будет караться по закону.

Ограничения на алкоголь постепенно снимались в ОАЭ начиная с 2018 года. Тогда в Абу-Даби были отменены "сухие дни", когда накануне и в дни религиозных праздников запрещалось употребление и продажа алкоголя. В сентябре этого года там же было отменено правило получения лицензий - специальной карты, позволявшей покупать алкоголь в магазинах, а также барах и ресторанах. В Дубае карточная система сохранялась до последнего момента. Туристы также обязаны были приобретать временную лицензию.

Кроме того, по информации издания Grazia, изменения в законодательстве отныне разрешают совместное проживание пар, не состоящих в родстве или браке. Отношения по взаимному согласию в возрасте старше 14 лет больше не являются уголовным преступлением. При этом ужесточается наказание за нападение на несовершеннолетних и людей с ограниченными умственными способностями - за преступления такого рода полагается смертная казнь.

Из уголовного кодекса изъята статья о наказании за попытку самоубийства. Не будут также привлекать к ответственности тех, кто пытался оказать срочную помощь другому человеку, но тот все равно умер.

Кроме того, власти ввели наказание за "убийства чести", то есть убийство женщины членом своей семьи под предлогом защиты чести. Раньше мужчина, убивший свою родственницу, которая, как считалось, опозорила семью, мог получить мягкий приговор. По данным правозащитников, часто женщин убивают из-за секса вне брака или подозрений в нем, указывает BBC News. Теперь за "убийства чести" в ОАЭ будут судить так же, как за остальные убийства.

Агентство WAM сообщило, что такие изменения внесены "из твердой приверженности ОАЭ делу защиты прав женщин". Часть поправок вводит дополнительное наказание для мужчин, которые домогаются женщин, в том числе преследуют их на улице.

В целях обеспечения финансовой стабильности иностранных инвесторов обновлены и правила наследования. Отныне наследство будет осуществляться в соответствии с протоколами страны происхождения умершего, если иное не указано в завещании. Местные законы будут применяться к любой собственности в ОАЭ. Условия брака и развода будут соблюдаться в соответствии с законами страны, где был заключен брак, а не страны происхождения мужа.

Ранее преследованию за внебрачный секс в ОАЭ подвергались в том числе и иностранцы. В 2016 году гражданка Великобритании получила тюремный срок после того, как обратилась в полицию с заявлением о групповом изнасиловании. Местные власти посчитали, что обвинение в насилии является ложным, и наказали девушку за аморальное поведение и сексуальную распущенность.

Тремя годами ранее норвежская туристка получила в ОАЭ срок больше, чем ее насильник. А в 2017 году в Абу-Даби были задержаны гражданин ЮАР и его невеста-украинка. Молодой человек привез свою подругу в больницу, так как у нее сильно болел живот. Врач обнаружил, что иностранка беременна, и тут же сообщил об этом властям, что и послужило причиной судебного разбирательства.