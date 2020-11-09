Биоинженеринговая компания BioNTech из Майнца и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса

Pfizer Inc. / Twitter "Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека

Дмитрий Куракин/Пресс-служба Минздрава России.

Биоинженеринговая компания BioNTech из Майнца и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса. Регистрация препарата ожидается в ноябре, говорится в заявлении разработчиков.

Согласно релизу, третья фаза клинических испытаний вакцины BNT162b2 показала ее эффективность более чем на 90% среди испытуемых. Этот вывод основан на первом промежуточном анализе эффективности, проведенном 8 ноября независимым комитетом по мониторингу данных. Компании планируют подать запрос в управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на следующей неделе, передает РИА "Новости".

"Вакцина-кандидат оказалась более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19 ... в первом промежуточном анализе эффективности", - говорится в сообщении.

Глава компании Pfizer Альберт Бурла считает произошедшее величайшим событием. "Сегодня великий день для науки и человечества. Первые результаты третьей фазы испытаний нашей вакцины от COVID-19 являются первоначальным свидетельством способности нашей вакцины защищать от COVID", - сказал он.

На этих новостях цена акций BioNTech выросла на 21% и достигла 111 долларов, а акции Pfizer подорожали на 8%, до 39,3 доллара, сообщает GEN.

Третья фаза клинических испытаний вакцины BNT162b2 стартовала 27 июля. В испытаниях приняли участие 43 538 человек. Среди них были представители различных рас и этнических групп, отмечают разработчики.

"Основываясь на текущих прогнозах, мы ожидаем произвести по всему миру вплоть до 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и до 1,3 миллиарда доз в 2021", - говорится в сообщении на сайте компании.

Данные по испытаниям вакцины "Спутник V" опубликуют в ноябре

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен опубликовать промежуточные данные об эффективности клинических испытаний "Спутник V" в ноябре, заявил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев.

Он приветствовал опубликованные в понедельник успешные промежуточные результаты испытаний вакцины Pfizer и BioNTech. "Мы твердо убеждены в том, что миру нужен большой портфель успешных вакцин на разных платформах, - отметил он. - Мы также намерены опубликовать промежуточные данные об эффективности клинических испытаний "Спутник V" в ноябре".

"Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.

В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии.