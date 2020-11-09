По меньшей мере три человека задержаны сотрудниками МВД Грузии в понедельник в Тбилиси у здания парламента на митинге против итогов парламентских выборов 31 октября, сообщает корреспондент ТАСС.

Задержанными являются активисты общественного движения "Позор". По предварительной информации, причиной задержания стала попытка митингующих пронести к зданию парламента дрова, которая была пресечена полицией, передает грузинский Первый канал.

Руководитель патрульной полиции Важа Сирадзе заявил, что дрова и разжигание костра могли принести угрозу здоровью и жизни населения, передает РИА "Новости".

В 22:00 по местному времени (21:00 мск) в крупных города Грузии, в том числе и Тбилиси, вступил в силу запрет на передвижение в рамках борьбы с коронавирусом. Участники митинга заявили, что не собираются расходиться и умышленно нарушат ограничения.

Оппозиция проводит акции против итогов выборов с воскресенья, когда с требованием отставки главы Центризбиркома Тамар Жвания оппоненты власти сначала митинговали на проспекте Руставели, где находится парламент, а затем переместились к зданию ЦИК и попытались ворваться внутрь. Для разгона манифестантов силовики применили водометы и слезоточивый газ. В результате столкновений пострадали 27 человек, а 19 были задержаны. К месту происшествия были стянуты дополнительные отряды спецназа.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После обработки всех бюллетеней правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 48,23% голосов. На втором месте с 27,18% - блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", в состав которого входит партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

Оппозиция не признает итоги голосования, полагая, что результаты сфальсифицированы, и отказывается входить в состав нового парламента.