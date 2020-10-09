Азербайджан обратился в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с просьбой расследовать сообщения о доставке Арменией гражданскими самолетами под видом гуманитарной помощи оружия в страну. Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенном в пятницу сообщении азербайджанского МИД.

"Армения под видом гуманитарной помощи доставляет в страну оружие самолетами. Для этого используются самолеты, зарегистрированные правительством Армении, а также воздушные суда, на которых осуществляются официальные поездки в зарубежные страны", - утверждается в сообщении.

"Это осуществляться под видом официальных визитов в зарубежные страны с использованием самолетов, зарегистрированных правительством Армении", - сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По данным МИД Азербайджана, также контрабанду оружия осуществляет МЧС Армении под видом гуманитарной помощи стране.

В заявлении указывается на то, что такая деятельность противоречит ряду статей Конвенции о международной гражданской авиации от 1944 года.