Неизвестные пытались обстрелять автомобиль, в котором с митинга в центре Бишкека уезжал экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Об этом сообщили свидетелей, на которые ссылается "Интерфакс".

В Бишкеке в пятницу проходили несколько митингов, в одном из которых принял участие экс-президент Атамбаев и его сторонники. В ходе своего выступления на митинге Атамбаев назвал произошедшие в стране события "третьей революцией" и подчеркнул, что не намерен возвращаться во власть и не хочет занимать никаких должностей.

"Если бы мне нужна была власть, я бы остался на второй срок. Многие уговаривали меня остаться президентом, в том числе лидеры ряда стран Центральной Азии и даже Европы. Я специально создал прецедент [мирной смены власти] и агитировал за другого человека. Я виноват лишь в том, что доверял людям, которые меня окружали", - сказал Атамбаев. Он подчеркнул, что ему важны "не власть и кресло", а будущее народа.

Спустя некоторое время на сторонников Атамбаева двинулась группа людей из числа сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова, которые стали кидать камни и бутылки. В итоге Атамбаев и находившийся с ним экс-премьер Омурбек Бабанов покинули трибуну на центральной площади. Когда Атамбаев и другие лидеры оппозиции сели в автомобиль, неизвестный произвел несколько выстрелов в сторону машины. В ГУВД Бишкека пока не комментируют случившееся.

Кроме того, один из лидеров партии "Ата Мекен" Тилек Токтогазиев получил ранение на площади Ала-Тоо во время беспорядков. Как сообщает портал 24.kg, сторонники доставили его в больницу в бессознательном состоянии. На кадрах видеозаписи, опубликованной на Youtube, видно, что политик был в бронежилете. В него попали камнем.

Ранее стало известно, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел режим чрезвычайного положения в Бишкеке и распорядился ввести в город войска. Режим ЧП начнет действовать 9 октября с 20:00 по местному времени (17:00 по Москве) и продлится до 21 октября. В городе будет введен комендантский час и особый режим въезда и выезда. Также вводится запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе "забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов".

Генеральному штабу Вооруженных сил Киргизии поручено направить в столицу "воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения". Согласно указу главы государства, комендантом столицы на период ЧП назначен заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.