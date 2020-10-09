Взрыв произошел в густонаселенном квартале ливанской столицы Тарик Джадида

Beirut City / Facebook Как сообщили жители дома, где располагался склад, его владелец хранил там солярку для электрогенератора. По другим сообщениям, там находились бидоны с бензином и резервуар с мазутом

Beirut City / Facebook

В Бейруте взорвался топливный склад, передает РИА "Новости" со ссылкой на ливанский телеканал Al Jadeed. По предварительным данным, четыре человека погибли, более 50 получили ранения.

Взрыв произошел в густонаселенном квартале ливанской столицы Тарик Джадида. Причины взрыва пока не установлены.

Как сообщили жители дома, где располагался склад, его владелец хранил там солярку для электрогенератора. По другим сообщениям, там находились бидоны с бензином и резервуар с мазутом. Специалисты проверяют эту информацию.

На месте происшествия работают пожарные и медики, сообщило ливанское подразделение Красного Креста. Сотрудники гражданской обороны проводят поисково-спасательную операцию. Из здания склада и из соседних сооружений эвакуировали местных жителей.

Напомним, в начале августа в морском порту Бейрута произошел сильнейший взрыв, в результате которого погибли 193 человека. В радиусе 10 километров улицы были загромождены обломками поврежденных домов и перевернутыми автомобилями. Позже выяснилось, что сдетонировала аммиачная селитра, которая попала в порт на судне Rhosus, зафрахтованном уроженцем Хабаровска Игорем Гречушкиным, проживающим на Капре.