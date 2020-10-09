Nobel Prize / YouTube Норвежский нобелевский комитет присудил премию мира Всемирной продовольственной программе ООН. Лауреата 2020 года назвала председатель комитета Берит Райсс-Андерсен

Nobel Prize / YouTube

Норвежский нобелевский комитет присудил премию мира Всемирной продовольственной программе ООН. Лауреата 2020 года назвала председатель комитета Берит Райсс-Андерсен, сообщает ТАСС.

Комитет решил присудить премию за "усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов" . Райсс-Андерсен подчеркнула, что представление помощи в обеспечении продовольствием "помогает также улучшить перспективы для стабильности и мира".

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

В этом году на премию мира претендовало 211 человек и 107 организаций, рекорд по количеству претендентов пока принадлежит 2016 году, когда претендентов было 376. Нобелевский комитет заранее не раскрывает список потенциальных кандидатов на получение премии мира, однако в СМИ попадает информация об отдельных инициативах. В частности, сообщалось о выдвижении на эту премию президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и оппозиционера Алексея Навального. Сообщалось, что церемонию вручения Нобелевской премии мира 10 декабря планируется провести в очной форме, но с ограниченным числом участников.