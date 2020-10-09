Россия, Китай и Иран пытаются помешать Соединенным Штатам получить вакцину от COVID-19, заявил глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина в интервью телекомпании Hearst.

"Как только мы это сделаем [получим вакцину], они несомненно вознамерятся не дать нам применить ее. Три игрока - Китай, Россия и Иран - пытаются помешать нам получить вакцину", - сказал он. Каких-либо доказательств в подтверждение сказанного глава американской контрразведки не привел.

По словам Эванины, Россия начала использовать новую тактику по сравнению с той, что якобы была в 2016 году. "Изменение заключается в том, что россияне больше не пользуются ботами и фабриками троллей, потому что их поймали. Теперь они пользуются информацией граждан США и искусственно усиливают ее", - заявил глава контрразведки США. По мнению Эванины, Россия стремится "посеять раздор и уничтожить демократию" в Соединенных Штатах.

В июле Великобритания, США и Канада обвинили Россию в попытке украсть данные о разработке вакцин от COVID-19. Агентство национальной безопасности (АНБ) США обвинило Россию в кибератаке с этой целью, аналогичное заявление сделал канадский Центр безопасности коммуникаций (Cyber Center), подчиняющийся Минобороны страны. Ранее аналогичное заявление сделали и британские власти.

В заявлении АНБ говорится о хакерской группировке APT29 (другие названия - CozyBear ("Уютный медведь") и The Dukes ("Герцоги")), которая связана с российскими спецслужбами. В США утверждают, что киберпреступники "могут похищать информацию и интеллектуальную собственность, связанные с разработкой и тестированием вакцин против COVID-19".

Канадский Cyber Center утверждает, что вышеназванные хакерские группы ответственны за "эту злонамеренную деятельность и почти наверняка действуют как часть российских разведывательных служб". С аналогичными обвинениями в адрес Москвы выступил Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC). Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет никакого отношения к взломам данных фармакологических компаний и не приемлет подобные обвинения.

В августе телеканал CNN выступил с утверждением, что российские официальные лица предлагали властям США сотрудничество в разработке вакцины от нового коронавируса, однако получили отказ. Американские чиновники сообщили телеканалу, что российская вакцина считается в США настолько недоработанной, что даже не вызвала серьезного интереса, к тому же она еще не прошла финальных клинических испытаний. В ответ на это помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что Минздрав вообще не направлял Вашингтону официальных предложений по сотрудничеству в области разработки вакцины от коронавируса.