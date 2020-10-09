The National Guard / Flickr.com ВОЗ зафиксировала рекордное за сутки число новых случаев заражения коронавирусом - более 330 тысяч. Лидерами среди стран по числу заразившихся являются США

The National Guard / Flickr.com

За последние сутки коронавирусом заразились 338 779 жителей планеты, следует из данных, опубликованных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это рекордный показатель, зафиксированный организацией. Университет Джонса Хопкинса, который также ведет мировую статистику по COVID-19, сообщил на своем сайте о 349 254 новых случаях заражения.

Как рассказала эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, которую цитирует ТАСС, за 80% заражений ответственны всего от 10% до 20% зараженных. По ее словам, распространение коронавируса осуществляется очагами, и наиболее опасными являются замкнутые пространства с большим скоплением людей.

Всего в мире коронавирусом заразились более 36 млн человек, умерли более 1 млн заразившихся. В начале октября в ВОЗ допустили, что число уже заразившихся COVID-19 в мире может составлять 10% от населения Земли. Всего в мире живут более 7,8 млрд человек.

Лидерами среди стран по числу заразившихся являются США (7,6 млн), Индия (6,9 млн), Бразилия (более 5 млн) и Россия (1,25 млн). Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в США (212,7 тыс.), Бразилии (около 149 тыс.) и Индии (106, 49 тыс). Россия занимает 13-е место (около 22 тысяч).

В конце сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выпустил видеообращение в связи с тем, что число умерших от коронавируса перевалило за 1 миллион. Он назвал эту цифру "ужасающей вехой" и призвал учиться на своих ошибках, призвав внести свой вклад в спасение жизней, пока продолжаются "неустанные поиски" вакцины от коронавируса: соблюдать социальную дистанцию, носить маски, мыть руки.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что реальное число смертей от коронавируса в мире выше, чем свидетельствует статистика. Он констатировал, что к началу массовой вакцинации число умерших может достичь 2 млн человек и даже превысить это число, если страны не будут принимать меры по сдерживанию пандемии.