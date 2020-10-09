Президент США Дональд Трамп считает, что его политика в отношении России была наиболее жесткой по сравнению с проводившейся ранее. С таким заявлением он выступил в пятницу в интервью радиопрограмме The Rush Limbaugh Show, передает ТАСС.

"Никто не проводил в отношении России более жесткую политику, чем я, - подчеркнул он. - Я добился того, чтобы расходы НАТО на оборону от России были увеличены. Я указал на проблему с газопроводом "Северный поток - 2" и заявил Германии: вы платите России миллиарды долларов, а мы защищаем вас от России, что за сделку вы заключили? Я предоставил противотанковые комплексы Украине, в то время как администрация Обамы поставляла туда подушки".

"Я предоставил им денежные средства, крупные средства, - добавил он. - Никто ранее не проводил столь жесткой политики в отношении России".Трамп также отметил, что США имеют новые вооружения, которыми не располагают другие страны, Россия и Китай лишь "мечтают" о таком оружии.

"Наши вооруженные силы - самые мощные в мире, - подчеркнул он. - У нас есть новые ракеты. У нас есть такое, чего нет больше ни у кого. Россия мечтает о том, что есть у нас. Китай мечтает о том, что есть у нас".