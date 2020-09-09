Офис генерального прокурора Украины заявил о наложении ареста на 65 российских самолетов за полеты в Крым. Как сообщается на сайте ведомства, Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной республике Крым (украинская администрация полуострова, расположенная в Херсоне) под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым (также базируется на Украине) ведет расследование по фактам "нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

В ведомстве напомнили, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над "оккупированным полуостровом Крым". Это произошло в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, передает "Интерфакс".

Несмотря на это, констатируют в Киеве, около 40 российских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым. В связи с этим украинская прокуратура Автономной республики Крым обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний. Сейчас заочно арестованы 65 воздушных судов, которых на Украине считают нарушителями.

Украина потеряла контроль над Крымом шесть лет назад. Этому предшествовал политический кризис в стране. В конце 2013-го и в начале 2014 года в Киеве начались массовые акции протеста после того, как власти притормозили процесс евроинтеграции. Многомесячный массовый протест вылился в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. После того как участникам акций удалось захватить ряд административных зданий, а подавить протест не получилось даже с применением огнестрельного оружия, президент Виктор Янукович в конце февраля сбежал за пределы Украины и нашел убежище в России.

Уже в марте 2014 года при участии российских военных была осуществлена смена власти в украинском Крыму, а затем проведен референдум по вопросу присоединения к России. "Благодаря высоким морально-волевым качествам, хорошей подготовке и выдержке офицеров и солдат удалось в мирной и спокойной обстановке провести референдум. Население Крыма, оценив корректность и высокую профессиональную подготовку личного состава Вооруженных сил, с благодарностью назвало российских военнослужащих "вежливыми людьми", - говорилось в докладе Минобороны РФ, который в конце 2014 года заслушал Владимир Путин.

Выступая в Кремле по поводу внесения в Федеральное собрание закона о включении в состав Российской Федерации республики Крым и Севастополя, заявил, что "не припомнит, чтобы интервенции проходили без единого выстрела и без человеческих жертв". Однако смена власти не была бескровной, как это пытаются представить в Москве. Так, при штурме картографического центра в Симферополе был убит прапорщик Вооруженных сил Украины Сергей Кокурин. Руководил штурмом диверсионный отряд под командованием отставного полковника ФСБ Игоря Гиркина (Стрелкова), который уже через 2 недели был переброшен в Донбасс для захвата Славянска. О своем участии в штурме Гиркин рассказывал в интервью газете "Завтра".

По словам подполковника Вооруженных сил Украины Владимира Щурика (он возглавил оборону картографического центра после того, как начальник центра был захвачен на КПП прямо во время переговоров с блокировавшими здание российскими военными), нападавшие вели беспорядочный огонь из автоматов и обстреливали наблюдательную вышку, на которой находился Кокурин. Выстрелами также был убит боец пророссийского "отряда самообороны" Руслан Казаков.

Среди погибших были и гражданские лица, выступившие против политики Москвы. 3 марта 2014 года, когда на полуостров уже были переброшены "зеленые человечки" (российские военные в зеленой униформе без опознавательных знаков), был похищен, а потом найден убитым 15 марта со следами жестоких пыток крымскотатарский общественный активист Решат Аметов. Он был одним из участников митинга против аннексии 26 февраля у здания парламента Крыма, выходил на одиночные пикеты. Многодетного отца Решата Аметова похитили средь бела дня в центре Симферополя. Несмотря на то, что лица, похищавшие Аметова (это боевики "самообороны"), установлены, никто к ответственности привлечен не был, сообщало радио "Свобода".

В референдуме по вопросу присоединения к РФ приняли участие более 80% имевших право голоса жителей Крыма. За уже состоявшееся де-факто "воссоединение" с Россией в новых политических условиях проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов не признала российскую принадлежность Крыма. Позицию России поддержали лишь Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

В связи с территориальным спором вокруг Крыма Украина, США, Евросоюз и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым общественных деятелей и ведущих бизнес на полуострове компаний, как из России, так и из других стран.

В марте 2014 года США запретили своим гражданам и компаниям вести какой-либо бизнес на полуострове и импортировать в Америку крымские товары. Евросоюз также запретил своим компаниям открывать на полуострове новый бизнес и инвестировать в его туризм, транспорт, телекоммуникации, недвижимость и энергетику. В Брюсселе заявили, что нарушением считаются и содействие, и консультации в этих отраслях, а также владение бизнесом через цепочку компаний вне зависимости от места их регистрации.

Украина также по сей день продолжает вводить санкции против юридических и даже физических лиц, которые приезжали в Крым, игнорируя украинскую юрисдикцию этой территории. В мае 2020 года под такие санкции попали почти 400 человек, а также больше 200 российских организаций, в том числе МГУ, Эрмитаж, ГМИИ имени Пушкина. В прошлом году в черный список добавили более 800 физлиц, включая ученых-археологов, которые работают в Крыму.

Страх перед новыми санкциями оказался эффективней самих санкций. Он настолько велик, что в Крыму и спустя шесть лет после его отторжения от Украины отказываются работать даже гиганты российского бизнеса, тесно связанные с государством (например, Сбербанк).

От санкций страдают не только туриндустрия и финансовый сектор, но и простые граждане. Ставка российского руководства на импортозамещение не оправдалась, а возникший из-за этого в медицине дефицит лекарств оборачивается гибелью больных детей.

Однако Москва считает, что вопрос о принадлежности Крыма решен навеки. "Вопрос закрыт навсегда; там был проведен референдум", - сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в 2016 году. С тех пор позиция российской стороны не претерпела никаких изменений.