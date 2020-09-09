Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич осталась единственным членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции, остающимся на свободе и на территории Белоруссии. Утром в среду она сообщила, что ей в дверь настойчиво звонят неизвестные, и созвала к себе журналистов. К дому писательницы приехал милицейский автомобиль, около него стоял человек в штатском, которых в Белоруссии называют "тихарями".

Алексиевич выпустила заявление, которое опубликовал белорусский ПЕН-центр.

Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в Президиуме Координационного Совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака.

Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог. Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица - это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ.

Люди выходят на улицу со своими маленькими детьми, потому что они верят, что они победят.

Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так, по старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья.

А своему народу я хочу сказать, что я люблю его. Я горжусь им.

В ходе небольшой пресс-конференции у дверей своей квартиры Алексиевич сообщила, что не собирается добровольно покидать страну, "но вы знаете, какие у нас способы", и назвала действия президента Белоруссии Александра Лукашенко террором против собственного народа. Он подчеркнула, что Координационный совет оппозиции никогда не призывал к государственному перевороту, выступал за мирный протест и переговоры власти с обществом.

"О войне мы не думали. Это назрело, надо говорить с обществом, иначе это все будет загнано в подполье, и ничего, кроме гражданской войны, мы не получим", - констатировала Алексиевич. Она призвала объединяться и не отказываться о своих намерений. Отвечая на вопрос журналиста, не боится ли она, что президент России Владимир Путин "под шумок" заберет страну, писательница не исключила, что такая опасность есть. Однако в этом случае Россия потеряет белорусский народ, "а белорусы всегда считали русских братьями своими". Она вновь обратилась к русской интеллигенции с вопросом, почему она не помогает белорусскому народу "сохранить свое достоинство и свою страну".

Алексиевич рассказала, что еще с выборов заметила за собой слежку, которая с тех пор не прекращается. Из дома писательница выходит не одна. "Вы уйдете - они все могут сделать", - сказала она журналистам, имея в виду власти и силовиков. Она подчеркнула, что, несмотря на давление, Координационный совет продолжит работу, так как его состав будет расширяться.

Поддержать писательницу также приехали представители посольств европейских стран. Заместитель посла Литвы в Белоруссии Аста Андрияускене сообщила The Insider, что в квартире Алексиевич собрались послы Литвы, Германии, Польши, Швеции, Словакии, Чехии. "Светлана очень конкретно дала понять, что она не хочет уезжать из страны, что хочет остаться с людьми в Беларуси, хотя у нее много возможностей уехать", - подчеркнула Андрияускене.

26 августа Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет в качестве свидетеля по уголовному делу о создании Координационного совета оппозиции. Допрос длился около 40 минут. Писательница отказалась свидетельствовать против себя, и на этом допрос фактически закончился.