ВСЕ ФОТО Накануне Александр Лукашенко заявил, что, вероятно, "пересидел" на должности президента, однако только он может сейчас "защитить белорусов"

Пресс-служба Президента Республики Беларусь В новой Конституции Белоруссии необходимо перераспределить полномочия между органами власти, но оставить сильную роль президента, а новые президентские выборы проводить только после принятия новой Конституции

Пресс-служба Президента Республики Беларусь Об этом в интервью российским СМИ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

В новой Конституции Белоруссии необходимо перераспределить полномочия между органами власти, но оставить сильную роль президента, а новые президентские выборы проводить только после принятия новой Конституции. Об этом в интервью российским СМИ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Надо принять Конституцию, провести выборы местных органов власти. Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Все-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый президент. А потом провести по новой Конституции - она будет утверждена раньше- парламентские выборы", - рассказал Лукашенко о своем видении реформ.

По его словам, представители политических партий сходятся на том, что следует перераспределить полномочия между органами власти. "Но при этом надо помнить: и Россия, и Беларусь… - это славянские государства, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определенными полномочиями. В этом его сила. Но, наверное, не такими полномочиями, которыми обладает белорусский президент", - сказал Лукашенко.

По его мнению, некоторые нынешние президентские полномочия следовало бы передать губернатору и парламенту, "загрузить его по-настоящему". "Но условие одно: получив полномочия, отвечай. Поэтому президент должен сохранить этот контроль за ситуацией в стране, за ветвями власти. <...> Это его основные полномочия. И оборона и безопасность. Может, еще какие-то полномочия в силу кадровых вопросов и так далее", - добавил президент.

Что касается структуры белорусского парламента, то, по мнению Лукашенко, прежде чем вводить партийную или партийно-мажоритарную систему, надо создать настоящие партии. "Мы не занимались партийным строительством, потому что у людей не было запроса на партии. <...> Даю гарантии: если бы мы шли на выборы и выдвинули людей от партии и по мажоритарным спискам, люди бы, не зная партийных представителей, избрали бы мажоритариев, потому что они понимают, что они от народа", - заявил глава государства, добавив, что "настало время серьезно этим заняться" и решить, в частности, такие вопросы, как минимальная численность партии. "А так у нас все заявили о партиях, и они фактически зарегистрированы, а партийных билетов практически ни в одной партии нет. А если есть, то численность недобирает. Надо это все упорядочить, а потом переходить к выборам", - заключил он.

Накануне Александр Лукашенко заявил, что, вероятно, "пересидел" на должности президента, однако только он может сейчас "защитить белорусов". По его словам, за акциями протеста в Белоруссии стоят США, которые действуют через центры в Польше и Чехии, а также сформировавшийся в республике класс "буржуйчиков", которые якобы "хотят власти". Готовностью защищать страну "до конца" Лукашенко объяснил свое появлением с автоматом в Минске у Дворца независимости.

Он также заявил, что не будет разговаривать с Координационным советом, потому что "не знает, кто эти люди", а "все, что они предлагают, - это катастрофа для Беларуси и белорусского народа". "Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными", - добавил президент.