Мария Колесникова арестована и находится в минском СИЗО

Виктор Бабарико / YouTube Вечером 8 сентября Кравцов и Родненков в ходе пресс-конференции в Киеве подробно рассказали о своем задержании и операции по их выдворению из Белоруссии

Координационный совет / Youtube.com

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова арестована и находится в минском СИЗО N1 на улице Володарского, сообщил Tut.by ее отец Александр Колесников. Спустя два дня после исчезновения дочери об аресте его уведомил по телефону руководитель следственной группы главного следственного управления СК и предложил привезти передачу.

По какому обвинению она арестована, пока неизвестно. Колесникова перестала выходить на связь 7 сентября. Очевидица рассказала Tut.by, что ее посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Вслед за ней исчезли пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.

Утром 8 сентября белорусские госСМИ и провластные Telegram-каналы сообщили, что Родненков и Кравцов уехали из Белоруссии на Украину, причем при прохождении одного из КПП на границе якобы пытались устроить "прорыв" и сбили пограничника, а Колесникову выпихнули из автомобиля, после чего она была задержана. Погранкомитет Белоруссии сначала сообщал, что на Украину выехали все трое оппозиционеров, но потом повторил версию СМИ и телеграм-каналов.

Вечером 8 сентября Кравцов и Родненков в ходе пресс-конференции в Киеве подробно рассказали о своем задержании и операции по их выдворению из Белоруссии. Обоих перевозили из одного ведомства в другое, Кравцову угрожали возбуждением уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями, если он откажется "принимать тот вариант, в котором заинтересованы сотрудники" спецслужб.

По словам оппозиционеров, силовики придумали операцию по принудительному выдворению Колесниковой ради "деэскалации" ситуации в стране. На белорусском пункте пропуска в автомобиле Кравцова вместо Колесниковой и Родненкова находились сотрудники спецслужб, предъявившие их документы пограничнику. Колесникову и Родненкова планировалось подсадить на нейтральной полосе, но Мария оказала сопротивление, порвала свой паспорт и смогла выбраться из машины, куда ее насильно посадили, через заднее окно.

После этого Кравцова и Родненкова попытались задержать повторно, заблокировав дорогу, но Кравцов смог объехать заслон по обочине и благополучно добраться до украинского пункта пропуска, несмотря на погоню.

По словам Родненкова, спецслужбы заготовили для них целый набор документов для пересечения границы: тест на коронавирус (который сами оппозиционеры не сдавали), медицинскую страховку, разрешение на временное проживание на Украине, билеты для Кравцова и Родненкова в Турцию, а для Колесниковой - в Вену и оттуда - в Мюнхен.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в большом интервью российским журналистам заявил о ссылкой на "доложенную" ему информацию, что оппозиционеры "сбежали на Украину". По его словам, они пересекли белорусский КПП по "заранее заготовленным" документам, а на участке границы, где было выставлено усиление, "естественно, их остановили". "Они на своем автомобиле - по газам. Ее [Колесникову] то ли выбросили из машины на ходу, сами, кто же ее еще мог выбросить..." По версии Лукашенко, нарушение границы состояло в том, что оппозиционеры якобы пошли "напролом" через усиление.

9 сентября в квартире Марии Колесниковой прошел обыск. В день исчезновения Марии член президиума Координационного совета Максим Знак рассказывал, что тем утром Колесникова шла на почту забрать уведомление из РУВД Центрального района Минска о протоколе за участие в несанкционированной массовой акции 30 августа и письмо из КГБ. Ранее Колесникова проходила в качестве свидетеля по делу о деятельности КС.