Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение к россиянам, призвав не верить пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим, что протесты в Белоруссии нацелены против России

Страна для жизни / YouTube Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью представителям ведущих российских СМИ, 8 сентября 2020 года

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение к россиянам, призвав не верить пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим, что протесты в Белоруссии нацелены против России.

"Ни на каком этапе это не была борьба против России и, уверена, не станет таковой. <...> Очень важно не испортить отношения между нашими народами. Белорусы настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями - при, конечно же, сохранении суверенитета собственной страны", - подчеркнула Тихановская.

Она отметила, что российский и белорусский народы всегда были соседями и "близкими друзьями" и выразила уверенность, что они останутся такими и впредь. "К сожалению, российская пропаганда максимально пытается исказить происходящее в Беларуси. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко", - обратилась Тихановская к россиянам.

По ее словам, Александр Лукашенко подошел к президентским выборам "без шансов на переизбрание" из-за многолетнего экономического кризиса и отсутствия в Беларуси базовых прав и свобод, поэтому не допустил в выборам многих независимых кандидатов, международных и независимых наблюдателей. Но даже с учетом этого, считает Тихановская, Лукашенко проиграл и полностью сфальсифицировал результаты.

"Лукашенко удерживает власть лишь благодаря невероятному по жестокости и масштабу подавлению протестующих. Нелегитимный президент отдал приказ стрелять в безоружных граждан, забрасывать их гранатами, использовать газ и водометы. Более десяти тысяч человек были арестованы. Семь погибли. Сотни были истерзаны и подверглись насилию. Это не могло случиться без прямого приказа власти", - считает Тихановская.

Белорусский народ, подчеркнула она, выдвигает всего три требования: уход Лукашенко, проведение новых честных и прозрачных выборов с участием всех кандидатов, а также освобождение всех политзаключенных и расследование преступлений, совершенных властями против белорусского народа.

Тихановская поблагодарила россиян, поддерживающих "борьбу белорусского народа за свободу", а также российских независимых журналистов и блогеров, чья деятельность "помогает снижать эффект российской и белорусской пропаганды, мешает настроить наши народы друг против друга".

Александр Лукашенко неоднократно говорил о том, что белорусские протесты якобы нацелены и на Россию. Он повторил это в недавнем большом интервью журналистам российских провластных СМИ, выдержки из которого пока приводятся только в пересказе самих интервьюеров. С их слов, Лукашенко считает, что Координационный совет оппозиции хочет "разорвать связи с братской Россией". В конце августа Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин разделяет с ним мнение о том, что Белоруссию "травят" на западной границе, "чтобы броситься потом на Россию".

Министр обороны Эстонии Юри Луйк в начале сентября заявил, что Лукашенко "играет в жестокую и опасную игру" на белорусско-польской и белорусско-литовской границе, пытается разжечь военную истерию и втянуть в конфликт Россию, чтобы остаться у власти.