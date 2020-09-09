В западной половине США из-за жары, длительной засухи и сильного ветра бушуют лесные пожары в штатах Орегон, Калифорния, Вашингтон и Колорадо Орегон окутало красной мглой
 
 
 
В западной половине США из-за жары, длительной засухи и сильного ветра бушуют лесные пожары в штатах Орегон, Калифорния, Вашингтон и Колорадо
KPTV FOX 12 Oregon / youtube.com
 
 
 
Орегон окутало красной мглой
KPTV FOX 12 Oregon / youtube.com

В западной половине США из-за жары, длительной засухи и сильного ветра бушуют лесные пожары в штатах Орегон, Калифорния, Вашингтон и Колорадо. Огонь угрожает населенным пунктам, эвакуированы десятки тысяч жителей. Кроме того, серьезно ухудшилась экологическая обстановка.

8 сентября самая сложная ситуация была в штате Орегон. Из-за сильного ветра, порывы которого достигали 120 км/ч, там возникло множество возгораний. Площадь двух самых крупных пожаров составляет 81 тыс. гектаров. Экстренная эвакуация жителей потребовалась в округах Мэрион, Дуглас, Клакамас и Лейн. Также в безопасные места перевезены 1450 заключенных из трех тюрем, сообщает Stormnews со ссылкой на Oregon Public Broadcasting (OPB).

В округе Лейн огнем уничтожены по меньшей мере 100 строений. А в округе Мэрион, где внезапная эвакуация затронула жителей городов Милл-Сити, Стейтон, Скотс-Милс и Саблимити, наблюдалось пугающее явление - из-за дыма пожаров после ночи остались сумерки, населенные пункты окутала красная мгла, а солнце не появилось и к полудню.

В штате Калифорния общая площадь природных пожаров в этом году возросла до 881,4 тыс. гектаров. Предыдущий антирекорд был установлен в 2018 году - около 793,2 тыс. гектаров. Пожарная служба ведет такие подсчеты с 1987 года, сообщает ТАСС.

Количество очагов возгорания, в том числе ликвидированных, составляет 7563. Огонь уничтожил и нанес ущерб 3866 домам и постройкам. Число жертв стихийного бедствия возросло с семи до восьми человек, подтвердила пожарная служба.

8 сентября самая сложная ситуация складывалась в округах Плумас, Бьютт и Юба. Здесь были экстренно эвакуированы жители нескольких населенных пунктов, передает телеканал CBS SF.

Кроме того, некоторые районы штата страдают от сильного задымления. Например, густонаселенная область залива Сан-Франциско:

В конце прошлой недели крупный пожар Creek Fire площадью 30 тысяч га бушевал в округе Фресно. В районе водохранилища Маммот-Пул в огненную ловушку попали туристы в кемпинге. Многим пришлось спасаться бегством. Из-за пламени стала невозможной эвакуация по единственной дороге от водоема.

На помощь людям Нацгвардией были направлены два вертолета Blackhawk и один Chinook. На них были эвакуированы 207 человек. Ранения получили по меньшей мере 20 человек, у них - ожоги, переломы и рваные раны. Несколько пострадавших находились в критическом состоянии.

В этом же районе наблюдалось образование массивного пирокумулятивного облака. На земле под ним было очень темно, сверкали молнии, и гремел гром.

В штате Вашингтон из-за сильного ветра за 7-8 сентября сгорело 134 тыс. гектаров растительности, что в два раза больше площади пожаров в штате за весь 2019 год, передает телеканал KIRO.

В нескольких населенных пунктах проведена эвакуация населения. Известно о сгоревших домах. Информация об ущербе уточняется. Также отмечается, что из-за ветра и пожаров без света остались около 100 тысяч домов.

В Колорадо с 13 августа бушует лесной пожар Cameron Peak Fire в округе Лаример. Его площадь, по данным на 9 сентября, составляет 41,5 тыс. гектаров. Из-за него свои дома были вынуждены покинуть жители нескольких населенных пунктов. В округе стоит дым, а пепел выпал даже в столице штата - городе Денвер.

Ситуацию улучшил холодный фронт, принесший дожди и снег. Сейчас там наблюдается минимальное горение, но через трое суток из-за погодных условий прогнозируют, что пожар вспыхнет с новой силой.