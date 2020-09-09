В западной половине США из-за жары, длительной засухи и сильного ветра бушуют лесные пожары в штатах Орегон, Калифорния, Вашингтон и Колорадо

KPTV FOX 12 Oregon / youtube.com Орегон окутало красной мглой

KPTV FOX 12 Oregon / youtube.com

В западной половине США из-за жары, длительной засухи и сильного ветра бушуют лесные пожары в штатах Орегон, Калифорния, Вашингтон и Колорадо. Огонь угрожает населенным пунктам, эвакуированы десятки тысяч жителей. Кроме того, серьезно ухудшилась экологическая обстановка.

8 сентября самая сложная ситуация была в штате Орегон. Из-за сильного ветра, порывы которого достигали 120 км/ч, там возникло множество возгораний. Площадь двух самых крупных пожаров составляет 81 тыс. гектаров. Экстренная эвакуация жителей потребовалась в округах Мэрион, Дуглас, Клакамас и Лейн. Также в безопасные места перевезены 1450 заключенных из трех тюрем, сообщает Stormnews со ссылкой на Oregon Public Broadcasting (OPB).

В округе Лейн огнем уничтожены по меньшей мере 100 строений. А в округе Мэрион, где внезапная эвакуация затронула жителей городов Милл-Сити, Стейтон, Скотс-Милс и Саблимити, наблюдалось пугающее явление - из-за дыма пожаров после ночи остались сумерки, населенные пункты окутала красная мгла, а солнце не появилось и к полудню.

В штате Калифорния общая площадь природных пожаров в этом году возросла до 881,4 тыс. гектаров. Предыдущий антирекорд был установлен в 2018 году - около 793,2 тыс. гектаров. Пожарная служба ведет такие подсчеты с 1987 года, сообщает ТАСС.

Количество очагов возгорания, в том числе ликвидированных, составляет 7563. Огонь уничтожил и нанес ущерб 3866 домам и постройкам. Число жертв стихийного бедствия возросло с семи до восьми человек, подтвердила пожарная служба.

8 сентября самая сложная ситуация складывалась в округах Плумас, Бьютт и Юба. Здесь были экстренно эвакуированы жители нескольких населенных пунктов, передает телеканал CBS SF.

Кроме того, некоторые районы штата страдают от сильного задымления. Например, густонаселенная область залива Сан-Франциско:

В конце прошлой недели крупный пожар Creek Fire площадью 30 тысяч га бушевал в округе Фресно. В районе водохранилища Маммот-Пул в огненную ловушку попали туристы в кемпинге. Многим пришлось спасаться бегством. Из-за пламени стала невозможной эвакуация по единственной дороге от водоема.

Jeremy Remington is one of 207 people that was trapped and rescued from Mammoth Pool. He got to Fresno sometime after midnight.



The #CreekFire is 45,500 acres now. Shaver Lake is now under mandatory evacuation. Latest info: https://t.co/iyWXRiAuRq pic.twitter.com/BNFRymH4cp— Dennis Valera (@dennisreports) September 6, 2020

На помощь людям Нацгвардией были направлены два вертолета Blackhawk и один Chinook. На них были эвакуированы 207 человек. Ранения получили по меньшей мере 20 человек, у них - ожоги, переломы и рваные раны. Несколько пострадавших находились в критическом состоянии.

Dozens of evacuees are evacuated to safety on a Cal Guard Chinook last night after the Creek Fire in central California left them stranded. Photo courtesy California National Guard. pic.twitter.com/mi7X6wchpN— The California National Guard (@CalGuard) September 6, 2020

В этом же районе наблюдалось образование массивного пирокумулятивного облака. На земле под ним было очень темно, сверкали молнии, и гремел гром.

Today I was flying from San Jose to Las Vegas on SWA & I looked out my window & I saw this cloud. I l found out that it is a cumulonimbus flammagenitus cloud aka pyrocumulonimbus cloud, a type of cloud that forms above a source of heat, such as a wildfire #CreekFire pic.twitter.com/HCqyWiHpNx— Thalia Dockery (@SweetBrown_Shug) September 6, 2020

В штате Вашингтон из-за сильного ветра за 7-8 сентября сгорело 134 тыс. гектаров растительности, что в два раза больше площади пожаров в штате за весь 2019 год, передает телеканал KIRO.

В нескольких населенных пунктах проведена эвакуация населения. Известно о сгоревших домах. Информация об ущербе уточняется. Также отмечается, что из-за ветра и пожаров без света остались около 100 тысяч домов.

В Колорадо с 13 августа бушует лесной пожар Cameron Peak Fire в округе Лаример. Его площадь, по данным на 9 сентября, составляет 41,5 тыс. гектаров. Из-за него свои дома были вынуждены покинуть жители нескольких населенных пунктов. В округе стоит дым, а пепел выпал даже в столице штата - городе Денвер.

Ситуацию улучшил холодный фронт, принесший дожди и снег. Сейчас там наблюдается минимальное горение, но через трое суток из-за погодных условий прогнозируют, что пожар вспыхнет с новой силой.

Unreal moments flying through the smoke plume of severe #wildfires in #Colorado - watch the sky turn completely orange as visibility drops to near zero. @capitalweather



These fires are burning near Fort Collins, though blazes are torching large areas of the West. #fire pic.twitter.com/zTR0IVLvNN— Matthew Cappucci (@MatthewCappucci) September 7, 2020

This is Horsetooth Reservoir.



The Cameron Peak Fire is now 89,312 acres: https://t.co/RuVznHNInn



Eerie photos show orange skies, falling ash in northern Colorado from the fire: https://t.co/2eiLzQviOO



(Photos by viewer Ashley Grauberger) #9news #9wx #CameronPeakFire pic.twitter.com/S7EX6ZFvBs— Dacia L. Johnson (@DaciaLJohnson) September 7, 2020