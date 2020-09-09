Коллеги Марии Колесниковой рассказали об операции по их выдворению, назвав ее "публичной катастрофой" белорусских властей

Координационный совет / Youtube.com По словам Кравцова, сотрудников интересовала возможность вывоза Марии Колесниковой за границу, которую они объясняли необходимостью деэскалации обстановки в стране

Координационный совет / Youtube.com

8 сентября ранее похищенные пресс-секретарь Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Антон Родненков и исполнительный секретарь совета Иван Кравцов вышли на связь с соратниками и дали пресс-конференцию в Киеве, рассказав о попытках своего выдворения на Украину. Текстовая версия пресс-конференции приводится на портале КС.

По словам Родненкова, утром 7 сентября ему позвонили журналисты и сообщили о задержании члена президиума КС Марии Колесниковой. "Мы стали уточнять эту информацию, пытались связаться с Марией, но не получалось. Через наши программы мы увидели, что телефон Марии находится дома, и мы решили с Иваном поехать, чтобы проверить, что там происходит", - уточнил он, рассказав, что они зашли в подъезд и позвонили в квартиру, но не получили ответа и начали спускаться вниз. На выходе из подъезда они были задержаны неизвестными и посажены в подъехавший к дому автобус.

"Мы поехали в одно отделение ГУБОПиК, там я провел порядка 40 минут, я находился просто в кабинете каких-то людей, мне ничего не разъясняли, люди, в кабинете которых я находился, тоже не знали, что я там делаю. Через несколько минут на меня надели наручники, черный мешок на голову и отвезли в другое отделение. Там в таком положении я провел еще 4 часа, никаких вопросов и никаких разъяснений не было. Люди, которые там были, тоже не могли дать никаких комментариев", - рассказал Родненков.

Около 14:00 его опять перевезли, на этот раз в департамент финансовых расследований комитета государственного контроля Белоруссии, где оставили до 9 вечера. "Я просто сидел в кабинете, и никто из присутствующих не знал, почему я здесь нахожусь, какой мой статус и что меня ждет", - заключил Родненков.

Кравцов рассказал, что его также перевозили в другие здания, но при этом "активно пытались спрашивать": разъяснений относительно своего статуса Кравцов не получил, несмотря на расспросы. В департаменте финансовых расследований его допросили три сотрудника в штатском.

"Мне были продемонстрированы некоторые документы, которые по их мнению как-то подтверждают мои противозаконные действия, связанные с моими бывшими местами работы. И было сказано, что в случае, если я откажусь принимать тот вариант, в котором заинтересованы сотрудники, то будет немедленно возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление служебными полномочиями"", - рассказал Кравцов. По его словам, сотрудников интересовала возможность вывоза Марии Колесниковой за границу, которую они объясняли необходимостью деэскалации обстановки в стране.

"Но мы с Марией часто обсуждали вопрос отъезда - и основная позиция была такая, что мы ни при каких обстоятельствах стараемся территорию РБ не покидать, чтобы быть ближе к происходящим событиям", - заявил Кравцов. К концу беседы сотрудники заявили, что Колесникова будет доставлена на границу, из чего Кравцов сделал вывод, что ее пытаются доставить насильно.

"Где-то около 23.00 меня и, я так понимаю, и Антона, посадили в микроавтобусы, по дороге мы заехали в КГБ где-то рядом с украинской границей, и там мы, судя по всему, забрали Марию Колесникову, поэтому у меня есть основания полагать, что весь день 7 сентября она находилась в КГБ", - заявил Кравцов, сообщив, что после этого автобус двинулся в сторону украинской границы в пункт Александровка.

Родненков рассказал, что в 21.30 пришли два молодых человека, которые также не представились, и предложили "помочь Ивану", против которого в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. "Сразу же они сказали, что <...> мы поедем все вместе в автобусе до украинской границы и на белорусской границе мы пересядем в автомобиль Ивана и поедем в сторону украинской границы, где к нам подсядет Мария Колесникова. Они рассказывали в деталях, выглядело так, как будет все было уже договорено: кто где подсядет, кто как будет сидеть - и я согласился", - заявил Родненков. После этого его вывели в темный микроавтобус, а через какое-то время пересадили в черный внедорожник: по словам Родненкова, машина двигалась в колонне из 4-6 автомобилей, причем одной из машин была машина Кравцова.

На пограничном пункте автомобиль не останавливаясь выехал на нейтральную территорию, после чего Родненкову предложили пройти в машину Кравцова. "В этом момент появилась Мария Колесникова, ее вели достаточно шумно. Было видно, что она сопротивляется. Ее насильно затолкали на заднее сиденье, причем изначально был включен режим, не позволяющий открыть задние двери. Она кричала, что никуда не поедет. Как только она оказалась в машине и увидела свой паспорт, она сразу схватила его и порвала на мелкие кусочки, скомкала их и выбросила в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину. После этого она открыла заднее окно, вылезла через него и пошла в сторону белорусской границы", - рассказал Родненков.

Кравцов уточнил, что после посадки всех троих в машину его просили нажать на газ и двинуться в сторону украинской границы, но он эту задачу "провалил". На пункте пропуска его пересадили за руль собственного автомобиля, и рядом с ним сели два сотрудника спецслужб с паспортами сотрудников Антона и Марии. "Мы подъехали к пограничнику, он взял паспорта, посмотрел на мужчину лет 45, сказал: "Да, Мария, спасибо!", посмотрел на второго мужчину лет 50 и сказал: "Да, Антон, спасибо", посмотрел на мой паспорт и сказал: "Всего хорошего!". То есть под видом Марии Колесниковой и Антона Родненков перемещались сотрудники спецслужб. Пограничник не обратил на это внимания", - прокомментировал Кравцов. Настоящих Колесникову и Родненкова к нему подсадили лишь на нейтральной территории.

Родненков также сообщил, что при движении колонны к границе сотрудники, ведшие переговоры, сообщали о панических атаках у Колесниковой, но на деле выяснилось, что это было не так, и сообщения должны были создать впечатление, что Колесникова сомневается. "Но дальнейшие ее действия показали, что никаких желаний покидать Беларусь у Марии нет", - заявил Родненков. Кравцов назвал Колесникову героем: по ее словам, после 12 часов допросов она "с полной силой и энергией продолжала требовать справедливости, требовать адвоката".

После того, как Колесникова выскочила из машины и двинулась в сторону белорусской границы, ее "подхватил микроавтобус", после чего сотрудники спецслужб решили задержать всех троих еще раз: микроавтобус, где была Мария Колесникова, пытался заблокировать движение машины Родненкова и Кравцова. В результате члены КС объехали и сотрудников, и микроавтобус, после чего подъехали к шлагбауму, где их встретили "очень любезные и понимающие сотрудники пограничных войск Украины". Покинув пограничный пункт, оппозиционеры направились в Киев. Они также заявили, что не намерены просить в стране политического убежища.

Снятое перед границей видео со своим участием Кравцов объяснил тем, что его запись была в числе требований сотрудников спецслужб. "Меня отвезли в лес, один человек в костюме держал диодную палку, а второй человек в балаклаве и камуфляжной форме подал мне селфи-палку с телефоном. И мы под контролем еще два замечательных людей сделали несколько вариантов записи. В какой-то степени эта запись отражает правду: беседа была, было принято решение с учетом многих факторов покинуть территорию Беларуси, но Мария Колесникова, разумеется, не покинула территорию Республики Беларусь", - пояснил он. Говоря о местонахождении Колесниковой, он предположил, что она может быть задержана в Мозырском погранотряде или же находится в Комитете государственной безопасности.

"На самом деле, нет большой разницы, где находится Мария Колесникова, мы понимаем, что на нее уже вторые сутки подряд оказывается колоссальное давление. Я никому не пожелал бы находиться на ее месте и призываю всех белорусов поддержать Марию любыми законными способами, потому что она сейчас сражается за нас, отстаивает наши права, находясь в этих колоссально сложных условиях", - заявил Родненков.

Он также добавил, что изначально членов КС планировалось выдворить не на Украину, а в Польшу или в Литву, чтобы связать ситуацию в Белоруссии со странами Евросоюза. Однако у Родненкова и Кравцова не оказалось национальных шенгенских виз этих стран. "Чтобы вывезти троих человек на территорию сопредельного государства, было отправлено более 35 обученных, сильных мужчин, которые в итоге с этой спецоперацией не справились и которая опять превратилась в какую-то публичную катастрофу для белорусских властей", - подвел итоги Родненков.