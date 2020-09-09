Портал TUT.BY сообщил об обысках, планирующихся в квартире члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Максима Знака, и ведущихся в штабе кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, где находился Знак.

"В 8.30 у Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу "похоже, кто-то к нам пришел", отключился и написал слово "маски". Сейчас он недоступен", - рассказал пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Глебов. Адвокат Знака Дмитрий Лаевский рассказал, что делом занимается Следственный комитет, а у Знака дома планируется обыск, причины и поводы которого неизвестны.

Очевидцам удалось сфотографировать людей в масках рядом с Максимом Знаком на парковке у штаба. Сообщается, что в штаб прессу не пускают, но в помещении находятся люди, которые, судя по всему, что-то ломают. На место из-за нажатия "тревожной кнопки" в штабе также прибыли сотрудники Департамента охраны МВД. Они пытаются узнать, проводятся ли следственные действия в штабе. Им ничего не объясняют, прессу по-прежнему не впускают в штаб.

По данным Координационного совета белорусской оппозиции, Знак задержан. "По информации адвоката Дмитрия Лаевского, делом занимается Следственный комитет в рамках уголовного дела против Координационного совета "за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь"", - сообщается в Telegram-канале КС. Знак ранее проходил по делу как свидетель, его правовой статус на данный момент неизвестен.

Кроме того, проходит обыск у члена президиума КС Марии Колесниковой, адвокаты и родные которой до сих пор не знают ее точное местонахождение.В 11.10 появилась информация, что в квартиру еще одного члена президиума, Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич звонят неизвестные.

"Мы видим, что власть вместо того, чтобы начать диалог, продолжает действовать с помощью силы, угроз, запугивания и давления", - констатировали в Координационном совете. Там требуют немедленно освободить Марию Колесникову, Максима Знака, Сергея Дылевского, Лилию Власову, а также подтвердить возможность свободного возвращения в страну Ольги Ковальковой, Павла Латушко, Светланы Тихановской, Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Максим Знак - один из двух членов президиума Координационного совета, остававшихся на свободе и на территории Белоруссии. Пять из семи членов президиума либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. До недавнего времени "неприкосновенным" членом президиума оставалась писательница и Нобелевский лауреат по литературе 2015 года Светлана Алексиевич. В конце августа ее вызывали в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетеля по уголовному делу о создании Координационного совета.

Оппозиция сформировала Координационный совет с целью осуществления мирного транзита власти в стране и проведения новых выборов президента. В него вошли около 50 человек. 19 августа Координационный совет сформировал президиум. В него вошли Светлана Алексиевич, Лилия Власова (международный медиатор), Сергей Дылевский (представитель стачкома МТЗ), Максим Знак (юрист), Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской), Мария Колесникова (координатор штаба Виктора Бабарико), Павел Латушко (экс-директор Купаловского театра, бывший министр культуры и дипломат).

Александр Лукашенко отказывается вести переговоры с советом, обвиняя его членов в попытке государственного переворота. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Президент утверждает, что не допустит новых выборов даже под угрозой смерти, а членов Координационного совета оппозиции называет "нацистами" и "черносотенцами", хотя среди них есть представители культурной и политической элиты.