Группа депутатов немецкого бундестага написала находящемуся в колонии российскому оппозиционеру Алексею Навальному письмо со словами солидарности, выдержки из него опубликовал Der Spiegel.

Парламентарии назвали условия содержания политика "целенаправленными пытками", несовместимыми с Европейской конвенцией по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.

Инициатор послания, депутат фракции "Зеленых" Мануэль Саррацин назвал "удручающими" сообщения о голодовке Алексея Навального. По его мнению, нахождение оппозиционера в колонии "явно перестало быть безопасным". "Мы не должны смотреть в сторону, если режим Путина снова поставит жизнь Навального под угрозу", - заявил немецкий политик.

Письмо депутатов было отправлено в Россию по почте, однако из-за сомнений в том, что оно дойдет до Навального, парламентарии также отправили электронную версию письма напрямую московской команде политика.

Под письмом подписались уполномоченный правительства ФРГ по правам человека Бербель Кофлер, представители ХДС Родерих Кизеветтер и Юрген Хардт, глава делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреас Ник, член внешнеполитического комитета бундестага от фракции "зеленых" Юрген Триттин, его сопартийцы Омид Нуррипур и Мануэль Саррацин, член Свободной демократической партии Германии Биджан Джир-Сарай и эксперт фракции СвДП по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы Рената Альт, представители социал-демократической партии Дагмар Фрейтаг, Кристоф Матчи и Нильс Шмид.

В конце марта стало известно, что состояние Навального в колонии ухудшилось. У него сильные боли в спине, пропадает чувствительность ноги и рук. Соратники политика связывают это с последствиями отравления нервно-паралитическим отравляющим веществом "Новичок". Руководство колонии отказывает Навальному в допуске квалифицированного врача, в связи с чем оппозиционер объявил голодовку с 31 марта.

После этого политик стал находить в своих карманах подброшенные конфеты, а колония внезапно сняла "тотальный запрет" на курицу, существовавший там до прибытия Навального, и объявила закупку цыплят-бройлеров. По словам оппозиционера, другие заключенные жарят на тюремной кухне курицу в попытке дискредитировать его протестную голодовку.

Адвокаты Навального подали жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с условиями содержания политика в колонии, указав в том числе на неоказание ему должной медицинской помощи.