В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП по дороге в Каппадокию, сообщает в Facebook генконсульство РФ в Анталье. Погибла одна женщина, еще 26 человек пострадали.

Авария произошла 10 апреля в районе 9:30 утра на трассе Конья - Аксарай. В автобусе находились 32 российских туриста, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик".

По предварительной информации местных правоохранительных органов, водитель не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге и съехал в кювет, в результате чего автобуса перевернулся. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук.

На место экстренно выехали два сотрудника посольства России в Анкаре для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия.