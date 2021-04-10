Похороны супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа, герцога Эдинбургского, умершего 9 апреля в возрасте 99 лет, пройдут 17 апреля и будут транслироваться по телевидению

Фото: Kiefer / Flickr Траурные мероприятия начнутся в 15:00 по местному времени (17:00 мск) в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке

Фото: Aurelien Guichard / Wikimedia Commons

Похороны супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа, герцога Эдинбургского, умершего 9 апреля в возрасте 99 лет, пройдут 17 апреля и будут транслироваться по телевидению.

Событие будет иметь статус королевских, но не государственных похорон, "что полностью отражает пожелания герцога", говорится в заявлении Букингемского дворца, которое приводит Русская служба BBC.

Траурные мероприятия начнутся в 15:00 по местному времени (17:00 мск) в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. За гробом будут идти члены королевской семьи. Королева Елизавета II отправится в часовню отдельно. В связи с пандемией коронавируса похороны будут закрытыми для публики. Представителей общественности попросили воздержаться от попыток посетить связанные с ними мероприятия. Принц Филипп будет захоронен в королевском склепе часовни.

Днем в субботу по всей Великобритании и за ее пределами, а также на Гибралтаре и кораблях королевского флота в море прозвучал артиллерийский салют в память о принце Филиппе. На проходящих в субботу спортивных мероприятиях память герцога Эдинбургского почтили минутой молчания.

В течение восьми дней до похорон в Британии объявлен национальный траур. На это время флаги будут оставаться приспущенными, однако королевский штандарт, который означает присутствие королевы в одном из ее дворцов, останется поднятым.

Королевская семья будет держать траур две недели, но ее члены продолжат посещать официальные мероприятия с траурными повязками в уместных случаях. В связи с кончиной герцога Эдинбургского его внук принц Уильям отказался от участия в церемонии вручения кинопремии BAFTA в эти выходные.

Принц Гарри, переехавший вместе с супругой герцогиней Сассекской Меган и сыном Арчи из Великобритании в США, прилетит на похороны деда. Его беременная жена по совету врача останется дома.

В марте этого года пара, сложившая с себя ранее полномочия старших членов королевской семьи, отметилась громким интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором, среди прочего, рассказала о расизме со стороны некоторых монарших родственников в отношении Меган и Арчи и травле герцогини во время первой беременности, из-за чего у нее возникали суицидальные мысли. Принц Уильям, у которого в последние годы разладились отношения с братом, заявил, что его семья "совершенно не расистская".