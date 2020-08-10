ВСЕ ФОТО В ходе протестов в Белоруссии задержали как минимум 140 человек, возбуждено дело о массовых беспорядках

Стоп-кадр видео TUT.BY. Политика / Youtube.com Ранее в МВД Белоруссии заявили, что контролируют ситуацию на протестных акциях, которые проходили в ночь на 10 августа

Стоп-кадр видео Радыё Свабода / Youtube.com В результате действий милиции при разгоне протестной акции в Минске многие получили ранения

Стоп-кадр видео Радио Свобода / Youtube.com

В ходе протестов в Белоруссии правоохранители задержали как минимум 140 человек, сообщил на своей странице в Facebook правозащитный центр "Весна". При этом в центре отметили, что участников протестных акций задержано гораздо больше.

Ранее в МВД Белоруссии заявили, что контролируют ситуацию на протестных акциях, которые проходили в ночь на 10 августа. В силовом ведомстве также подтвердили, что задержания на митингах были, однако не уточнили, о каком количестве может идти речь. В Telegram-каналах сообщалось, что в некоторых отделах милиции Минска недостаточно мест для задержанных.

В ночь на 10 августа в Минске силовики задержали корреспондентов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. "В отношении них применили насилие, хотя они не оказывали сопротивления. Вместе с журналистами Daily Storm в автозаке оказался создатель проекта WarGonzo Семен Пегов", - сообщается на портале.

В результате действий милиции при разгоне протестной акции в Минске многие получили ранения. Пострадавшие прятались в подъездах, которые открывали для них местные жители. Милиция применяла против протестующих водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты, а также стреляла по ним резиновыми пулями. По некоторым данным, в результате столкновений милиции с протестующими в Минске один человек скончался. Как пишет канал Nexta, мужчину зовут Евгений Заичкин.

"Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы", - сказал ТАСС по телефону представитель правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович. ТАСС не располагает официальными данными МВД Белоруссии о погибшем.

"На пересечении улиц Червякова и Машерова ОМОН бросал в людей светошумовые гранаты. Одному из протестующих разорвало грудную клетку. Людей увозят на скорых", - сообщает канал.

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Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила ТАСС, что против участников беспорядков применялись спецтехника и шумовые гранаты. Она также указала, что есть задержанные, однако пока сложно сказать, сколько их, потому что "события продолжаются". По ее словам, меры безопасности усилены, ситуация в городе контролируемая.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела о массовых беспорядках в стране и насилии в отношении сотрудников милиции. Об этом сообщил глава правоохранительной структуры Иван Носкевич, которого цитирует РИА "Новости" . По его словам, во время вчерашней акции пострадали десятки силовиков. участникам и организаторам беспорядков могут грозить до 15 лет лишения свободы.

При этом стало известно, что в нескольких городах ОМОН сложил щиты и не разгонял народ. "ОМОН опустил щиты в Кобрине. Люди скандируют: "молодцы" и обнимаются с силовиками! МИЛИЦИЯ С НАРОДОМ!" - пишет Telegram-канал Nexta. Также сообщается, что в Пинске глава исполкома "вышел на переговоры с людьми".

Как следует из сообщений местных СМИ, около 3:00 демонстранты начали расходиться. Агентство "Sputnik Беларусь" отмечало, что после акций протеста жители Минска с трудом могли добраться домой, поскольку службы такси не справлялись с потоком клиентов. Воспользоваться популярными сервисами каршеринга невозможно из-за перебоев в работе интернета.

Протестные акции начались в крупных городах Белоруссии, включая Минск, после прошедших в стране выборов президента. Центризбирком заявил о победе действующего главы государства Александра Лукашенко с почти десятикратным перевесом над конкурентами. Вместе с тем его основной соперник Светлана Тихановская сообщила, что на выборах победила она. По данным неофициальных экзитполов, ее поддержали 72% проголосовавших. При этом общенациональный опрос утверждает, что Тихановская набрала только около 7% голосов. Первые результаты выборов ЦИК объявит в 9:00 по московскому времени.