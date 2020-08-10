На Светлану Тихановскую готовилось покушение, заявил председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик в эфире белорусского телеканала ОНТ, сообщает ТАСС. На момент публикации сайт этого телеканала был недоступен.

"Из так называемого объединенного штаба была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской", - приводит его слова агентство.

Глава КГБ добавил, что перед этим в МВД было перехвачено сообщение о необходимости "сакральной жертвы". "Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан", - добавил Вакульчик.

Ранее, как передает РИА "Новости", пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина заявила, что штаб их кандидата не обращался к властям с просьбой о защите в ходе протестных акций после президентских выборов.

"Мы требовали, чтобы они охраняли мирных граждан на улицах города, как им и положено делать. Они содержатся на наши налоги, и они обязаны защищать мир и покой мирных граждан, это их задача прямая, министерства внутренних дел, которую они обязаны исполнять", - цитирует агентство пресс-секретаря..