Белорусский Центризбирком обнародовал предварительные итоги президентских выборов 9 августа

Настоящее Время / youtube.com За действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей

president.gov.by

Белорусский Центризбирком обнародовал предварительные итоги президентских выборов 9 августа. За действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, Светлана Тихановская набрала 9,9%. Графу "против всех" выбрали 6,02% избирателей.

Остальные кандидаты, согласно данным ЦИК, набрали менее двух процентов голосов: Анна Канопацкая - 1,68%, Андрей Дмитриев - 1,04 %, Сергей Черечень - 1,13 %.

Оппозиция организовала альтернативный подсчет голосов, который показал прямо противоположный результат - более 80% голосов за Тихановскую. В телеграм-каналах и Twitter публиковались фото протоколов с избирательных участков в разных городах, которые свидетельствуют о преимуществе на этих участках Тихановской.

Штаб Тихановской назвал не менее 20 участков в разных районах Минска, где, согласно данным официальных протоколов, их кандидат победила с большим отрывом, сообщает "Радио Свобода".

Штаб Светланы Тихановской не признал объявленные ЦИК результаты выборов, сообщает Telegram-канал РИА "Новости" со ссылкой на доверенное лицо кандидата. В штабе заявили, что данные с участков во всех районах показывают у нее 70-80%. Штаб объявит о своих дальнейших действиях в ближайшие часы.

По словам главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной, предварительные итоги выборов "вряд ли изменятся". В голосовании на выборах президента приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. При этом в Минске явка составила только 66,1%.

Еромошина также заявила, что ее и членов комиссии ночью эвакуировали из дома правительства в Минске из опасений, что они могут пострадать от действий протестующих. Из-за этого подсчет голосов ночью не велся, передает Tut.by.

По словам Ермошиной, минские власти продлевали голосование на некоторых участках, чтобы толпа не начала их громить. При желании это можно признать нарушением, и это дает основание считать итоги выборов по этим участкам недействительными, заявила глава ЦИК.

"Вообще по закону участки нужно было закрыть в 20:00. Но исходя из толпы, которая могла их разгромить, <...> а это все были сторонники альтернативных кандидатов, те, кого мы называем электоратом протеста, властями города Минска <...> было принято решение продлить (время голосования), пока не проголосует каждый, кто стоит в этой очереди. Поэтому можно говорить о нарушениях закона, при желании всегда можно данную ситуацию повернуть как основание для подачи жалобы о признании выборов недействительными, - по крайней мере на этих участках", - сказала Ермошина (цитата по РИА "Новости").

При этом она подчеркнула, что данная ситуация на итоги президентских выборов не влияет. Глава ЦИК также отметила, что в Белоруссии пора переходить на электронное голосование, так как это, по ее мнению, поможет избежать давления на членов избиркомов.

Миссия наблюдателей СНГ не выявила фактов, ставящих под сомнение легитимность президентских выборов в Белоруссии. Миссия считает, что выборы прошли достойно, и дает положительную оценку организации процесса. Выборы были открытыми и конкурентными, все кандидаты имели возможность агитировать и выступать на ТВ. Отличием кампании был политический накал. Зафиксированы отдельные жалобы, но нарушения не носили системного характера и не оказали влияния на итоги выборов, констатировали наблюдатели СНГ.

Из зарубежных лидеров первым Александра Лукашенко поздравил с победой председатель КНР Си Цзиньпин. А президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, отметив, что белорусы переживают "трудные времена" и назвав очевидным, что не все в стране согласны с предварительными результатами выборов.

"Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах - это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем", - написал Зеленский в Facebook.

Он призвал соседей к "максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия", а также к "максимально открытому, пусть и сложному, диалогу". "Только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии. В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это чревато очень горькими последствиями", - предостерег Зеленский.

Он также призвал придерживаться "общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов" и постараться обеспечить белорусскому народу его права и свободы в полном объеме.

"Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Беларусь - наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями далее", - заключил Зеленский.

Александр Лукашенко не появлялся на публике и не делал заявлений с утра 9 августа - с тех пор, как проголосовал в университете физической культуры и выступил с критикой в адрес своей конкурентки Светланы Тихановской и независимых СМИ. Утром 10 августа государственное агентство БелТА опубликовало график действующего президента: он совершит рабочую поездку в Минскую область и осмотрит агропромышленный комплекс.