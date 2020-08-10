В белорусский Центризбирком поступила официальная жалоба основной противницы президента Александра Лукашенко на состоявшихся в воскресенье выборах - Светланы Тихановской. Она требует, чтобы ЦИК признал итоги выборов, на которых действующий лидер победил с перевесом над ней в 70%, недействительными. Кроме того, Тихановская добивается, чтобы подсчет голосов был проведен повторно либо же на отдельных участках проведено новое голосование, передает ТАСС.

Согласно подсчетам ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его соперница - чуть более 10%. Остальные три кандидата набрали менее 2%, против всех проголосовали 4,6% белорусов.Белорусская оппозиция и значительная часть местных избирателей считают итоги выборов сфальсифицированными.

Напомним, что штаб Тихановской не признал победу Лукашенко. который 9 августа стал президентом в шестой раз, и заявил, что победила она - с результатом 80%.

Вечером воскресенья в городах Белоруссии начались протесты: люди не соглашались с бессменным президентством Александра Лукашенко и требовали от него уйти. Протестующих разогнали силовики, сообщалось о 3 тыс. задержанных и десятках раненых.

Лукашенко назвал действия омоновцев "максимально мягкими" и порадовался, что в стране "не допустили майдана".

Комментируя прошедшие в стране протестные акции, президент констатировал, что пострадавшие есть с обеих сторон. По его словам, получили травмы примерно 50 гражданских и около 30 правоохранителей. "Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться", - заявил белорусский лидер, пообещав "адекватный ответ" на акции протеста.

По его словам, организаторам акций "хотелось разжечь пожар в центре Минска, хватать головешки и разбрасывать по всему Минску".