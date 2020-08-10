Европейский союз может рассмотреть вопрос введения новых санкций в отношении Белоруссии

SRphotos / DepositPhotos Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович

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Европейский союз может рассмотреть вопрос введения новых санкций в отношении Белоруссии. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник глава польского МИД Яцек Чапутович, отвечая на вопрос о возможной реакции ЕС на события в республике. Его комментарий приводит ТАСС.

По словам Чапутовича, "все зависит от развития ситуации и действий властей" в Минске. "Санкции будут одной из опций к рассмотрению, - сказал польский министр, выразив надежду, что до такого сценария не дойдет. - Я верю и надеюсь, что власти Белоруссии предпримут шаги и развеют сомнения [относительно справедливости выборов и последующих событий]".

Как сообщил министр, он попросил вынести на обсуждение Совета МИД ЕС ситуацию в Белоруссии после выборов.

По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии и набирает 80,23% голосов. Домохозяйка Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, набрала 9,9% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, которые применяли светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. В нескольких городах ОМОН сложил щиты и отказался разгонять народ.

По данным МВД, были задержаны около трех тысяч человек (из них около тысячи в Минске), пострадали "более 50 граждан и 39 сотрудников милиции", рассказала "БелТА" пресс-секретарь министерства внутренних дел Ольга Чемоданова.

По ее словам, в Минске в 22:00 в районе стелы "Минск - город-герой" протестующие зажигали файеры, разбрасывали на проезжую часть шипы, гвозди, сооружали баррикады из мобильных турникетов, разбирали тротуарную плитку и забрасывали ею и иными предметами сотрудников правоохранительных органов. "Активное противостояние органам правопорядка оказано в Пинске, где группа агрессивно настроенных граждан с использованием заостренных кольев, прутов, камней и арматуры попытались организовать нападение на сотрудников милиции. Часть граждан, доставленных в лечебные учреждения страны, находились в состоянии алкогольного опьянения. Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось", - добавили в МВД.

По данным правозащитного центра "Весна", в результате уличных столкновений один человек погиб. Однако в МВД и министерстве здравоохранения эту информацию назвали фейком, пишет "Настоящее время". "Погибших нет! Обращаем внимание, что распространяемая в некоторых интернет-изданиях информация является полным фейком", - подчеркнули в МВД.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой провести чрезвычайный саммит Европейского союза, посвященный ситуации в Белоруссии. "Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. <...> После президентских выборов в Белоруссии, которые состоялись 9 августа 2020 года, власти использовали силу против своих граждан, которые добиваются перемен в стране. Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе. Отсюда - инициатива главы польского правительства о том, чтобы этим вопросом занялся Европейский совет", - указано в сообщении правительства.