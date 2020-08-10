Кандидата от оппозиции Белоруссии Светлану Тихановскую заблокировали в здании ЦИКа, сообщает ее штаб. "Срочно! Светлану Тихановскую удерживают в ЦИК! Заблокировали и не выпускают", - пишет Znak.com телеграм-канале ее мужа Сергея Тихановского "Страна для жизни", который штаб кандидата в президенты использовал для коммуникации с избирателями.

При этом телеграм-канал Nexta Live обращает внимание, что информация об удержании Тихановской в ЦИКе может оказаться провокацией, призванной заманить людей в место, где сконцентрированы силовики.Ранее на канале "Страна для жизни" появилось сообщение, что местонахождение кандидата в президенты Светланы Тихановской неизвестно.

Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина рассказала журналистам, что Тихановская находилась в ЦИК около трех часов с адвокатом Максимом Знаком. Она была с ним в разных комнатах, поэтому не знает, о чем с ней говорили.

После этого Тихановская вышла из ЦИК, сказала: "Я приняла решение" и уехала в неизвестном направлении. Сейчас связи с ней нет. Красулина не знает, какое решение приняла Тихановская. Пресс-секретарь не знает, подала ли Тихановская жалобу.

По словам адвоката Максима Знака, жалобу Тихановская все-таки подала. В ЦИКе, по его словам, с ней без третьих лиц беседовали "представители госорганов". Адвокат добавил, что на встрече Тихановскую якобы предупредили о недопустимости действий, способствующих беспорядкам. Он также уточнил, что Тихановская не задержана и даст комментарий позже.