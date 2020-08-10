Wikipedia Джимми Лай

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В Гонконге арестован медиамагнат Джимми Лай. Его подозревают в нарушении недавно принятого китайским парламентом закона о защите национальной безопасности и сговоре с иностранными державами. Об этом сообщил в Twitter исполнительный директор медиагруппы Лая Марк Саймон, которому удалось скрыться от силовиков.

По сообщению газеты The South China Morning Post, вместе с Лаем задержаны двое его сыновей, несколько сотрудников принадлежащей ему либеральной газеты Apple Daily, семь сотрудников его издательской группы Next Media. В доме Лая, его сыновей и редакции прошли обыски.

71-летний Джимми Лай - активный сторонник протестов в Гонконге против усиления влияния Пекина. Он не раз оказывался под арестом, передает радио "Свобода".

Китайские власти считают Лая главным организатором прошлогодних протестов в Гонконге против давления со стороны материкового Китая.

Закон о национальной безопасности Гонконга был принят китайским парламентом 30 июня. Он дает право властям Китая пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности, в частности, предотвращать протесты и привлекать к ответственности их лидеров. Кроме того, закон распространяет на автономию полномочия спецслужб континентального Китая.

Критики закона отмечают, что фактически он прекращает действие свобод, которые Китай обязался поддерживать на протяжении не менее 50 лет - при передаче ему суверенитета над Гонконгом британцами в конце прошлого века.

Гонконг управлялся Великобританией до 1997 года, пока не был передан Китаю при условии сохранения в городе особых административных правил. В последние годы город испытывает давление со стороны Пекина, а гонконгская оппозиция заявляет, что правящая в Китае Коммунистическая партия отходит от продекларированного принципа "одна страна - две системы".

Джимми Лай - типичный представитель старого поколения гонконгских олигархов, тех, которые "сделали Гонконг" - яркий, харизматичный, очень острый на язык. Лай "сделал себя сам": в 12 лет приехал из материкового Китая, выучил английский язык и создал чрезвычайно успешный бренд одежды под маркой Giordano. Он всегда выступал против Пекина, а поэтому ему пришлось продать свою империю одежды в материковом Китае и заняться развитием таблоидов, пишет "Вечерний Бишкек".

В 2019 году Джимми Лай встречался с госсекретарем США Майклом Помпео и вице-президентом Майклом Пенсом и обсуждал необходимость сохранения автономии Гонконга.