ВСЕ ФОТО Во время массовых протестов в Белоруссии по итогам президентских выборов задержали несколько российских журналистов, местонахождение некоторых из них до сих пор неизвестно

Стоп-кадр видео TUT.BY. Политика / Youtube.com "Союз журналистов России выражает решительный протест по поводу задержаний наших коллег и требует немедленно освободить российских журналистов", - говорится на сайте СЖР

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил По данным Союза журналистов России (СЖР), известно о задержании как минимум пятерых человек: Антона Старкова и Дмитрия Ласенко из Daily Storm, корреспондента "Медузы" Максима Солопова, корреспондента "Sputnik Беларусь" Евгения Олейника и ведущего Telegram-канала WarGonzo Семена Пегова

Стоп-кадр видео Радыё Свабода / Youtube.com

Во время массовых протестов в Белоруссии по итогам президентских выборов задержали несколько российских журналистов, местонахождение некоторых из них до сих пор неизвестно. По данным Союза журналистов России (СЖР), известно о задержании как минимум пятерых человек: Антона Старкова и Дмитрия Ласенко из Daily Storm, корреспондента "Медузы" Максима Солопова, корреспондента "Sputnik Беларусь" Евгения Олейника и ведущего Telegram-канала WarGonzo Семена Пегова.

"Союз журналистов России выражает решительный протест по поводу задержаний наших коллег и требует немедленно освободить российских журналистов", - говорится на сайте СЖР.

"Дождь" также сообщает о задержании стрингеров Ruptly во время съемок голосования на избирательных участках. "Есть информация о том, что Пегов и Солопов при задержании были избиты. При этом редакции не могут с ними выйти на связь", - сообщил Соловьев.

"Медуза" пишет, что связи с Солоповым нет уже 12 часов, он перестал отвечать на звонки вскоре после часа ночи 10 августа. Редакция и семья не могут получить никакой информации о Максиме.

"Последний раз, когда мы с ним говорили, Солопов находился около театра имени Горького на улице Володарского в центре белорусской столицы, рядом с проспектом Независимости, - пишет издание. - Он рассказал редакции, что белорусская милиция заблокировала людей, находившихся в этом районе, и проводила жесткие задержания с применением слезоточивого газа".

Коллеги Солопова связались с министерствами иностранных дел России и Латвии (там находится офис "Медузы"), отделениями милиции и службами скорой помощи в Минске, правозащитными организациями, а также пытались дозвониться до аппарата президента Беларуси. Тем не менее о судьбе журналиста ничего не известно.

"Мы требуем, чтобы власти Республики Беларусь - вне зависимости от того, кто победил на президентских выборах - нашли специального корреспондента "Медузы" Максима Солопова. Если информация о его избиении подтвердится, мы будем добиваться справедливого наказания для всех, кто в этом участвовал", - говорится в заявлении редакции. Издание также требует отпустить всех журналистов, задержанных в центре Минска во время беспорядков.

Корреспондент Daily Storm Антон Старков после задержания успел сообщить, что Солопова сильно избили силовики. Старков и Ласенко получили удары дубинками, хотя не оказывали сопротивления, однако, по их словам, серьезных травм у них нет.

По последней информации, журналистов везли в Московское РУВД Минска. Вскоре после этого корреспонденты издания перестали отвечать на сообщения. Daily Storm уведомил о случившемся российское консульство в Белоруссии и посольство РФ, обратившись в МИД.

В посольстве России юристу издания заявили, что с ними на связь вышла официальный предствитель МИД РФ Мария Захарова, и сейчас дипломаты занимаются вопросом задержанных россиян.

"Силами консульских сотрудников Посольства России в Минске занимаемся каждым конкретным случаем, - подтвердила Захарова, слова которой приводит Telegram-канал Life Shot. - Вместе с тем призываем работников СМИ полностью соблюдать белорусское законодательство в части, касающиеся ведения ими профессиональной журналистской деятельности на территории Белоруссии. Исходим из того, что белорусская сторона отнесется с уважением к выполнению журналистами их редакционных заданий".

Семен Пегов был избит до полубессознательного состояния. Ночью он находился в одной камере с Антоном Старковым и Дмитрием Ласенко, потом его вывели. По данным Telegram-канала Baza, белорусские силовики считают, что Пегов приехал в страну с целью "дестабилизации обстановки" и грозят ему лишением свободы на срок от 5 до 8 лет за участие в "несанкционированном митинге". Последний раз редакция была на связи с Пеговым 8 августа.

Пегов долгое время тоже считался пропавшим, но корреспондент RT Константин Придыбайло выяснил, что тот находится в центре изоляции правонарушителей в Минске и сообщил об этом в своем телеграмеКорреспондента "Sputnik Беларусь" Евгения Олейника задержали и избили после подготовки материала о пострадавших в больнице скорой помощи в Минске. 10 августа он связался с РИА "Новости" и сообщил, что его освободили.

В день выборов в Минске также были задержаны корреспонденты "Дождя" Василий Полонский, Владимир Роменский и оператор Николай Антипов. В белорусском МИДе причиной их задержания назвали отсутствие аккредитации. Журналистов выслали из Белоруссии, запретив въезд в страну на пять лет.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Екатерина Винокурова опубликовала в своем Telegram-канале заявление комиссии СПЧ по свободе слова и правам журналистов. Правозащитники призвали МИД РФ выразить официальный протест против задержаний российских журналистов, установить их местонахождение и состояние через посольство РФ в Белоруссии и обеспечить соблюдение их прав, а также начать незамедлительные переговоры по их освобождению. В комиссии подчеркнули, что журналисты не совершили никакого преступления, "кроме исполнения своего профессионального долга".