Президентские выборы в Беларуси прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились еще ярче, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Лебедевым

Пресс-служба Президента Республики Беларусь Лукашенко отметил, что выборы прошли при рекордной за всю историю явке, на участки голосования люди шли семьями, вместе с детьми

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президентские выборы в Беларуси прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились еще ярче, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым. Его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что выборы прошли при рекордной за всю историю явке, на участки голосования люди шли семьями, вместе с детьми. "Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - заявил белорусский лидер, добавив, что за прошедшие сутки многим людям из-за соображений безопасности было отказано во въезде в страну. "Документы были фальшивые, а большинство не знало, зачем они едут", - пояснил он,.

Комментируя прошедшие в стране протестные акции, президент констатировал, что пострадавшие есть с обеих сторон. По его словам, получили травмы примерно 50 гражданских и около 30 правоохранителей. "Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться", - заявил белорусский лидер, пообещав "адекватный ответ" на акции протеста.

По его словам, организаторам акций "хотелось разжечь пожар в центре Минска, хватать головешки и разбрасывать по всему Минску". В числе "кукловодов", помимо Чехии и Польши, он назвал Украину и "определенный приток людей" из России. "Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы", - рассказал Лукашенко.

Глава государства также обратил внимание, что якобы приехавшие из-за границы участники протестов не лезут в гущу событий. "Они на штыки пацанов бросили. Вы же видели, кто сегодня по ночам там бродил и пытался провоцировать милицию. И не просто провоцировать. Вы заметили - они уже штурмом пытались взять то ли РОВД, то ли УВД. Они в Новогрудке и Кореличах, по-моему (эта информация подтверждается), штурмом хотели взять органы власти", - заявил белорусский лидер, добавив, что в одном из городов на юге страны был окружен райисполком. "То есть в отдельных точках, где собрали людей, они пытались захватить органы власти", - сказал глава государства.

Он прокомментировал и ситуацию с большими очередями, которые образовались в день основного голосования возле некоторых избирательных участков. По его словам, туда специально пришли люди, которые не имеют отношения к конкретному избирательному участку, и фактически блокировали его работу. С 33 участков в Минске, по его словам, властям пришлось эвакуировать членов избирательных комиссий, так как участки были заблокированы, а на людей оказывалось давление.

"Я отдал распоряжение, чтобы военные и Служба безопасности президента (у нас группы были организованы) на военных автомобилях вывезли этих людей. Это что, порядок? Наглецы страшные", - возмутился Лукашенко, пообещав "разобраться с каждым, кто сегодня провоцирует и толкает этих пацанят на беспорядки".

Он также назвал фейками информацию о том, что ОМОН в некоторых городах отказался противостоять протестующим. "Начинаю уточнять - абсолютное вранье. Обычные, простые ребята. Говорят: "Мы страну на щиты не складываем, мы будем ее защищать насколько это возможно", - сказал Лукашенко, добавив, что правоохранителям пришлось защищать в том числе и представителей объединенного штаба оппозиции.

"Их собрали в одном офисе, плюс еще каких-то оппозиционных журналистов - всего около 60 человек. Мы от них же получили информацию (кто-то там с головой дружит), что вокруг собралась толпа. Острая ситуация - и от них кто-то попросил, чтобы власть их защитила. <...> Мы их защищали всю ночь и до сих пор контролируем ситуацию", - заявил глава государства.